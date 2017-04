Sotsiaalkindlustusamet vabandab, et on tähtaegu ületanud

Foto: Vallo Kruuser

Tänases Eesti Päevalehes on artikkel töövõime ja puude määramise taotluste hilinemisest, kus on välja toodud erinevad numbrid menetlustähtaja ületanud taotluste kohta. Sotsiaalkindlustusamet vabandab, et on ületanud menetlustähtaega puude määramise taotlustes.