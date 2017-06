Sotsiaalkaitseminister: pikem eluiga peab tähendama ka rohkem tervena elatud aastaid

Kaia Iva Foto: Hendrik Osula

Tervena elatud eluea lühenemine on ohumärk töökäte puuduse käes kannatava ja vananeva elanikkonnaga Eesti jaoks. On tähtis, et meie inimesed elaksid tervena võimalikult kaua, et säilitada töövõime ja elukvaliteet, püsida tööturul ja elada täisväärtuslikku elu ka kõrgemas eas, rääkis sotsiaalkaitseminister Kaia Iva täna Nordea kontserdimajas toimuva tervisedenduse konverentsi avamisel.