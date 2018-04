Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas esineb liiga palju salongipoliitikat? Erakonna volikogu liikme sõnul langetatakse otsuseid Toompeal kohvitubades

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) volikogu liikme Kaido Tambergi sõnul on parteis liiga palju salongipoliitikat. "Sageli arutatakse asju Toompeal kohvitoas ja side ülejäänud organisatsiooniga on ära lõigatud," ütles Tamberg.

Delfi võttis täna ühendust mitmete sotsiaaldemokraatidega üle Eesti. Kõik ütlesid kui ühest suust, et erakonna esimees Jevgeni Ossinovski on tubli ja töökas inimene ning hea juht. Ometigi on sotside toetus tema ametisoleku ajal langenud rekordiliselt madalale – pelgalt kuue protsendini. On neid, kes kannavad keelt ja osutavad näpuga just Ossinovski suunal, öeldes, et see on tema karuteene.

Sotside kraesse on jäänud ka kogu alkoholipoliitikaga seonduv. „Alkoholipoliitika ei ole ju iseenesest vale, vahest hoopis valesti rakendatud?” tõstatab küsimuse Sangaste sotside esimees ja SDE volikogu liige Kaido Tamberg. „Asi sai ju alguse hoopis teisest parteist, aga seda kommunikeeriti halvasti ja viidi ka väga läbimõtlematult ellu.”

Ta rõhutas, et plaanid ja tegevuskava peaks olema konkreetsed, kuid praegu jäävad nad sageli liiga laialivalguvaks.