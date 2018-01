Sotsiaaldemokraat: mul on hea meel nende pensionäride pärast, kes võidavad tulumaksureformist

Sotsiaaldemokraatide riigikogu fraktsiooni esimees Kalvi Kõva ütles, et lisaks häälekatele kaotajatele on uue maksusüsteemi juures ka palju pensionäre, kes sellest võidavad. Paljud neist avastasid sel kuul pensioni saades, et nende pension on natuke tõusnud.

Eelmisel aastal oli tulumaksuvaba kuni 416 euro suurune pension. Kuna sel aastal kehtima hakanud tulumaksureform tõstis maksuvaba tulu kõigile 500 euroni, tekkis sel aastal teatud hulk 416-500 eurot kuus pensioni saavaid pensionäre, kes said jaanuaris senisest rohkem pensioni kätte. Võit võis ulatuda peaaegu 20 euroni. Kõva ütles, et on helistanud tuttavatele pensionäridele ja uurinud, milline seis on. "Üllatuseks päris paljudel on tõusnud. Tõesti, on ka kaotajaid. Nende ees ma vabandan," ütles Kõva. Maksusüsteemi muudatusi tehes oli ju teada, et mõned kõrgemat sissetulekut teenivad inimesed, sealhulgas pensionärid, kaotavad sellest. Miks siis veel vabandada? "Vabandada on ju alati õige," ütles Kõva. Reformierakond teatas täna, et esitavad umbusaldusavalduse majandusminister Kadri Simsoni vastu. Kõva kinnitas, et kindlasti ei lähe sotsid ühtegi ministrit umbusaldama. Jutte sel aastal saabuvast valitsusvahetusest ta tõsiselt ei võtnud. "Reformierakonnal on opositsioonist küllalt saanud, nad elavad unistuste maailmas," ütles Kõva. "Absoluutselt, ei näe ühtegi märki, et valitsuskoalitsioon oleks lõhki minemas. Asjad, mis tänaseks tehtud, on väga mõistlikud ja normaalsed, nagu praegune tulumaksureform," kiitis ta valitsust.