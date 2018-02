Sotsiaaldemokraat Liisa Oviir Lätis käinud kodanikest: väärtustan arvamusvabadust, aga protestiaktsioon oleks võinud toimuda mõnel teisel päeval

Alkoholiaktsiisi tõusu vastastest protestidest rääkides ei leia sotsidest riigikogu liikmed Liisa Oviir ja Helju Pikhof, et aktsiiside tõstmise otsus oleks olnud põhimõtteliselt vale ja tunnevad kahetsust, et protestiaktsiooni korraldamiseks valiti just vabariigi 100. aastapäev.

Aktsiisitõusust rääkides leiab Oviir, et vaatamata protestidele pole otsus olnud siiski põhimõtteliselt vale. "Alkoholipoliitika eesmärk ei ole kunagi olnud fiskaalne. Eesmärgiks koos muude meetmetega on olnud hoopis alkoholi liigtarbimisest tulenevate kahjude vähendamine," ütles Oviir Delfile. Esialgsetel andmetel on selles osas Oviiri arvates tulemused head, näiteks on Oviiri väitel vähenenud alkoholisurmade ja joobes sooritatud kuritegude arv.

Sotsiaaldemokraatde toetuse languse üheks põhjuseks peab Oviir alkoholiaktsiisi tõusu. "See on teema, mis on saanud väga palju kajastust ja ma usun, et sellel on toetuse langusega osaline seos kindlasti olemas," ütles Oviir intervjuus, kuid lisas muudest teguritest rääkides: "Meie erakond ja mina oleme kindlasti teinud ka kehva tööd selles osas, et ei ole piisavalt rääkinud valitsuse saavutustest nagu laste vaesuse vähenemine, õpetajate palkade tõus ja muu."

Liisa Oviir ütles, et peab sõnavabadust väga oluliseks ja arvamuse avaldamise õigust demokraatliku ühiskonna üheks põhialuseks, kuid leiab, et protestiüritus oleks võinud toimuda mõnel teisel päeval. "Kõige olulisem sellel päeval on, et meil on oma riik ja seda juba sada aastat," ütles Oviir Delfile.

Sarnasel seisukohal on riigikogu liige sotsiaaldemokraat Helju Pikhof, kes ütles, et tema meele tegi vabariigi juubeliaastapäeval toimunud protestiaktsioon kurvaks. "Oma riigi suur juubel, päev, millega Eesti vabariik astus uude sajandisse, on minu hinnangul protestimiseks iseäranis vale päev," leidis Pikhof.

Pikhof leidis ka, et Lätis käiakse üldiselt kaubareisidel, nagu soomlased käisid kunagi Eestis. Pikhofi sõnul on Lätis lihtsalt madalamad sissetulekud. "Samas tõstab ka Läti märtsis alkoholiaktsiisi," märkis Pikhof.

Aasta algusest tõusid Eestis valitsuse otsusega alkoholi ja kütuse aktsiisimäärad. Alkoholiaktsiisi tõusu vastu korraldati vabariigi aastapäeval suur protestiaktsioon, kus osales hinnanguliselt umbes 4400 inimest. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetusprotsent on samas langenud viimase kaheksa aasta madalaimale tasemele.