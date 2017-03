Sotsiaaldemokraat: kas Pevkur ja Michal annavad Tallinnas loobumisvõidu?

Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni liige Hanno Matto kommenteeris, et keele ja kodakondsuse küsimuste tõstatamine peamise valimisteemana Tallinnas näitab, et Reformierakond on andmas kohalikel valimistel Tallinnas Keskerakonnale loobumisvõidu.

"Lugedes reedel Hanno Pevkuri ja Kristen Michali sõnavõtte, võib teha vaid ühe järelduse - Reformierakonnal on Tallinnas ideed otsa lõppenud enne, kui kohalike valimiste kampaania alatagi jõuab," kommenteeris Matto.

"Oravate värske esimees Hanno Pevkur, kellest oodati Reformierakonnale uut tulemist, ja linnapeakandidaat Kristen Michal andsid reedeste sõnavõttudega loobumisvõidu ning astusid vähemalt Tallinnas volikogu valimistelt kõrvale. Kuidas nii? Pevkur ja Michal ütlesid enne Reformierakonna volikogu, et kohalike valimiste põhiteema on keele- ja kodakondsusküsimused," meenutas Matto.

"Sellega näitasid nad selgelt, et Tallinna, aga võib-olla ka teiste omavalitsuste tulevik ja seda mõjutavad otsused on neile ükskõik. Neid ei huvita, kuidas areneb Eesti pealinn, neid ei huvita näiteks, kuidas juba lasteaedadest ja hiljem koolist saaksid noored ettevalmistuse, mis aitab neil täiskasvanuna konkurentsivõimeliselt hakkama saada. Jne. Või ajasid reformierakondlased oma ajaarvamises midagi segamini ja mõtlesid, et selle aasta 15. oktoobril toimuvad juba riigikogu valimised ning sellest ka teemavalik, kes teab?"

"Aitäh Hanno Pevkur, aitäh Kristen Michal, nüüd on selgus majas! Reformierakond vähemalt Tallinnas kohalikel valimistel sisuliselt osaleda ei kavatse. Millest on tugeva opositsiooni seisukohalt muidugi kahju," teatas Matto.

"Ja kui Brüsselist tulevadki Urmas Paet ja Kaja Kallas kandideerima, siis me teame, et see on niisama, suitsukatteks."