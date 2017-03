Sotsiaaldemokraadid: tõime Tallinnale kuuluvad kaubamärgid tagasi

"Meil on hea meel, et keskerakondlased meid kuulda võtsid ning otsustasid Tallinna linnale kuuluvate meediakanalite Pealinn ja Stolitsa kaubamärgid linnale tagastada,” teatas Linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Anto Liivat.

Veebruari lõpus juhtisid sotsiaaldemokraadid tähelepanu sellele, et kaubamärgid ning domeenid “Pealinn” ja “Stolitsa” on registreeritud Keskerakonna nimele. Keskerakonnale kuuluva kaubamärgi Raepress domeeni omanikuks on aga hoopis keskerakondlasest Riigikogu liige Igor Kravtšenko. Nüüdseks on teatavaks saanud, et Keskerakonna juhatus on ikkagi otsustanud kaubamärkidest loobuda ning on nõus nende üleandmisega Tallinna linnale. “Tallinnas on jää hakanud vaikselt liikuma. Loodan, et seoses omanikuvahetusega muutub lõpuks ometi ka Tallinna meediakanalite sisu ning vorm," kommenteeris Liivat.

Kui keskerakondlased ei oleks sotsiaaldemokraate kuulda võtnud, oleks Liivati sõnul pentsik seis edasi kestnud: “Vähe sellest, et nendes kanalites kajastatakse maksumaksja raha eest vaid ühe erakonna poliitikute tegemisi, oleks Keskerakond võinud Tallinna linnajuhtimisest kõrvale jäädes kanalid sootuks kaaperdada."

Tallinna linnavalitsus on kulutanud suurel hulgal linna eelarvevahendeid Keskerakonna infokandjate sisu tootmiseks ning kaubamärkide väärtuse kasvatamiseks, kuid erakonnaseaduse kohaselt on erakonnal keelatud kasutada erakonna või erakonna nimekirjas kandideeriva isiku valimiskampaania läbiviimiseks või selle teostamiseks avalikke vahendeid. Seetõttu tegeleb asjaga edasi Erakondade rahastamise järelevalve komisjon.