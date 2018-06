Sotsiaaldemokraadid: terviklik rahvastikupoliitika pöörab rahvaarvu tõusule

Sotsiaaldemokraatide kindel tahe on tagada eakatele väärikas äraelamine, mis nõuab nii pensionite kasvu kui ka pensionisüsteemi suuremat solidaarsust. Lähiaastate põletavaimaks probleemiks on aga pikaajalise hoolduse küsimuse lahendamine. Inimestele on vaja anda kindlus, et väärikalt saab vananeda ka siis, kui enam iseseisvalt toime ei tule. Ennekõike tähendab see võimalust elada oma vanaduspensioni eest hooldekodus, kaasates selleks riigieelarvelisi vahendeid.

Lisaks seavad sotsiaaldemokraadid eesmärgiks vähendada oluliselt suurt surmade arvu, mis on ühiskonna üheks valukohaks. „Vigastussurmade tõttu kaotab Eestis aastas elu ligi tuhat inimest… Enneaegne ehk välditav suremus eri haigustesse on küll vähenenud, ent siiski kõrge. Kui vähendada vigastussurmade arvu poole võrra ja viia enneaegsed surmad Euroopa Liidu keskmise tasemele, säästaksime aastas ligi 1000 inimelu, mis on pool tänasest negatiivsest iibest,“ märgitakse avalduses. Et selle sihini jõuda tuleb tugevdada solidaarset tervishoiusüsteemi ning tegeleda sihikindlamalt haiguste ennetamisega. Võtmeküsimuseks on siin inimeste tervisekäitumine ja selle parandamine.

Rahvaarvu aitab kahtlematult kasvatada ka hoogsam tagasiränne, mis on palgatõusude mõjul juba elavnenud. „Riigi käes on need hoovad, et muuta perede ja võõrsile läinud noorte tagasitulek mugavamaks,“ lubavad sotsiaaldemokraadid.

Avaldus lõpeb tõdemusega, et ühtegi neist probleemidest ei lahenda riigi kokku tõmbamisega, et igaüks vaadaku ise, kuidas hakkama saab. „Riik peab inimeste tulevikku investeerima ja olema ühiskondliku arengu võimestaja, mitte selle pidur. Me ehitame edasi sotsiaalselt vastutavat ja jätkusuutlikku heaoluriiki, kus kedagi ei jäeta maha ja iga inimene tunneb end vajalikuna,“ seisab avalduses.