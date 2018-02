Sotsiaaldemokraadid tahaksid eurorahade jaotamisel Eesti Suur-Tallinnaks ja ülejäänud riigiks jagada

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) volikogu arutas täna võimalust regionaalse ebavõrdsuse vähendamise nimel käsitleda Eestit järgmisel EL eelarveperioodil kahe eraldi piirkonnana, mis võimaldaks riiki tuua kuni 700 miljonit lisaeurot.

"Eesti on ebavõrdsuse vähendamisel viimase 3-4 aastaga teinud palju vajalikke otsuseid, kuid regionaalne ebavõrdsus on endiselt mäekõrgune," rõhutas sotsiaaldemokraatide volikogu juht, Elva abivallavanem Marika Saar.

Harjumaa sisemajanduse kogutoodang inimese kohta läheneb 110 protsendile Euroopa Liidu keskmisest, aga ülejäänud Eestis jääb see keskmiselt alla 60 protsendi.

"Peame selles olukorras kasutama kõiki võimalusi, et Suur-Tallinna piirkonna ja ülejäänud riigi erinev arengutempo ei rebiks Eestit tulevikus kaheks," selgitas Marika Saar ning lisas, et selle stsenaariumiga oleks tulnud tegeleda juba aastate eest. “Mitmed eelmised rahandusministrid on jätnud selle töö tegemata, aga me peame sellest rääkima ja sellega hommepäev tegelema hakkama – parem hilja, kui mitte kunagi," rõhutas Saar.

"Kui me eelarveläbirääkimisteks korralikku kodutööd ära ei tee, siis on tõsine oht, et kaotame reaalset raha," kinnitas Euroopa Parlamendi liige Ivari Padar ning lisas, et Eesti on olnud tubli ja oma majandust kenasti kasvatanud.

"Kuna Eesti keskmine sisemajanduse kogutoodang inimese kohta ületab enne järgmise eelarveperioodi algust 75 protsenti Euroopa Liidu keskmisest, siis peame olema valmis, et meile eraldatavad toetussummad vähenevad tuntavalt ja juba praegu valmistama ette meetmeid negatiivse regionaalse mõju vähendamiseks. Regionaalne ebavõrdsus on samas tõsiasi ja sellega võitlemine peab olema üks meie peamisi eesmärke," ütles Padar