Sotsiaaldemokraadid esitavad Tallinna linnapea kandidaadiks tõenäoliselt Rainer Vakra

Sotsiaaldemokraatide ametlik Tallinna linnapea kandidaat selgub kevadel. Kõige tõenäolisemaks linnapeakandidaadiks peavad sotsid riigikogulast ja Tallinna piirkonna esimeest Rainer Vakrat.

Hetkel käivad konsultatsioonid ning sisulised arutelud erakonna sees ning võimalikke linnapeakandidaate on mitu. "Nendest tõenäolisemaks kandidaadiks on hetkel meie Tallinna piirkonna esimees, kohalikel valimistel kõige parema tulemuse teinud Rainer Vakra. Kuid on juttu olnud ka teistest kandidaatidest," selgitas Delfile Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna valimiskampaania koordinaator Aire Kalaus.

"Praegusel hetkel meil linnapeakandidaadi osas otsust langetatud ei ole, on veel vara," kinnitas Kalaus, kuid lisas, et erakonna ametlik linnapeakandidaat selgub kevadel. Erakonna Tallinna piirkond soovib, et Tallinnas kandideeriksid ka nende ministrid, erakonna esimees Jevgeni Ossinovski ja mitmed riigikogu liikmed. Eesmärgiks on võtta valimistel kindel teine koht ja murda Keskerakonna absoluutne enamus linnavolikogus.

Reformierakonna võimalik Tallinna linnapea kandidaat on Kristen Michal, Keskerakond valib oma kandidaadiks ilmselt Mihhail Kõlvarti, Taavi Aasa või Mailis Repsi. EKRE Tallinna linnapea kandidaat on ilmselt Martin Helme. IRL-i Tallinna piirkonna juhi Siim Kiisleri sõnul on veel vara nimedega spekuleerida.