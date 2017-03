Sotsiaaldemokraadid algatasid sotsiaalmeedia aktsiooni, et otsida üles augud Tallinna tänavatel

Sotsiaaldemokraadid algatasid sotsiaalmeedias aktsiooni „Augud minu koduteel", mille käigus kogutakse pilte ja videoid Tallinna tänavaaukude kohta.

"Iga-aastase katsumusena on kevad ja lume sulamine Tallinnas taas paljastanud meie sõidu- ja kõnniteed. Teede olukord on mitmetes kohtades ja eriti kvartalitesiseselt nutune. Olukorra lahendamiseks ja ülevaatliku info saamiseks Tallinna teede olukorra kohta on Tallinna Sotsiaaldemokraadid algatanud sotsiaalmeedias aktsiooni „Augud minu koduteel," ütles SDE Tallinna piirkonna esimees Rainer Vakra.

„Iga-aastane jalakäijate ja autojuhtide nuhtlus ehk Tallinna auklikud tänavad on taas osa meie igapäevaelust. Selleks, et olukorra tõsidusest aru saada tegime sotsiaalmeedias üleskutse jäädvustada piltide ja videotega teede- ja tänavate olukorda Tallinnas ning need ka ürituse Facebooki lehele koos aadressiga üles laadima,“ rääkis Tallinna sotsiaaldemokraatide esimees Rainer Vakra.

„Olukord muutub iga aastaga hullemaks ja järjest enam lõhutakse nii autosid kui jalanõusid, sest linnas liikuda on vaja, kuid tingimused isikliku vara tervena hoidmiseks on lausvõimatud,“ lisas Vakra.

Loe veel

Aktsioon „Augud minu koduteel“ kestab kuni 4. aprillini ja osalema on oodatud kõik inimesed, kellele kõnni- ja sõiduteede olukord Tallinnas korda läheb.

Aktsiooni Facebooki lehele pääsed SIIT!