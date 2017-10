Sotse või ambitsioonikaid keskerakondlasi ootab Tallinna linnavalitsuses kolm vaba abilinnapea kohta

Linnavalitsuse personalimuutused Foto: Ekspress Meedia

Tallinna linnavalitsuses on kaks vaba abilinnapea kohta ja ilmselt vabaneb ka kolmas. See tähendab, et kui Keskerakond otsustaks teha Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga koalitsiooni, ei pea keegi oma ametist ilma jääma, küll on võimalikud liikumised ühelt kohalt teisele.