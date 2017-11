Sots Kalvi Kõva: Kaja Kallas lahmis ja külvas paanikat

Vastuseks Kaja Kallase kriitikale Jüri Ratase aadressil ütleb sotside riigikogu fraktsiooni esimees Kalvi Kõva, et muidu kõigiti arukas ja sümpaatne poliitik Kaja Kallas on seekord maha saanud lahmiva ja lausa paanikat külvava artikliga.

"Kaja on võtnud sünkmustades toonis arvustada jaanuaris rakenduvad tulumaksumuudatused, mis toovad kaasa "6000 astet" ja mille arvutamine käivat üle jõu. Kaja ja kõik teised skeptikud, me elame digiajastul ning ruudulisel paberil ega hariliku pliiatsiga ei pea keegi oma makse ja tulusid kokku arvutama. Meie maksusüsteemis ei tule midagi kaelamurdvat ega ülearu keerulist," märgib Kõva. "Seda on kinnitanud nii erinevad eksperdid kui ka maksuamet, mis on juba üksikasjalisi selgitusi jaganud ja kindlasti tuleb inimestele ka edaspidi nõu ja jõuga appi."

Ta leiab, et maksude deklareerimine, nende tagasi- ja juurdemaksmine ei ole raketiteadus – kõik see on aastaid toiminud ja toimib ka edasi, tulevikus küll pisut muudetud kujul. "Lisaks on riigikogu rahanduskomisjon algatamas seadusemuudatusi, mis teevad asjaajamise lihtsamaks pensionäride, töötavate pensionäride ja ka nende jaoks, kellel on mitu töökohta."

Ta jätkab: "Kaja Kallas kirjutab veel sellest, et valitsusel peaks häbi olema... Mina arvan, et häbi peab olema reformistidel, kelle maksupoliitika soosis jõukamaid, endaga niigi hästi hakkama saavaid inimesi ja kes vaid lubasid, et Eesti jõuab peagi rikkamate riikide sekka."

Kõva märgib, et tulumaksuvaba miinimumi tõstmine 500 euroni toob käegakatsutavat maksuleevendust sadadele tuhandetele inimestele. "Selle sammuga tuleb riik appi inimestele, kes teenivad väikest või keskmist palka ehk siis enam kui 70 protsendile palgasaajatest, kellele jääb raha rohkem kätte."

Kõva lisab, et maksuhüsteerial ei ole mingit alust. "Aga Kajale soovitan ma rohkem empaatiat. Aeg-ajalt tuleks ka Brüsseli koridorides suruda end nende inimeste kingadesse, kelle palganumbrid on hoopis teisest ooperist."