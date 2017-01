Sõru-Triigi laev jäi taas merel seisma, reis venis kolmetunniseks

Reedel jäi Subsea Seven mootori seiskumise tõttu neljaks tunniks merele triivima, kuni kalalaev Amazon parvlaeva tagasi Sõru sadamasse pukseeris. Foto: Valmar Voolaid

Kihnu Veeteed teatasid täna oma kodulehel, et Sõru-Triigi liinil on häired. Tehniliste probleemide ja raskete ilmastikuoludega seoses tühistati merel seisma jäänud parvlaeva Subsea Seven kella 9.30 väljumine Triigist.