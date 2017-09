Sõõrumaa on igati poolt, et skandaalse taustaga Joel Steinfeldt tema valimisliidu nimekirjas kandideerib: lõplik sõna jääb valijale

Urmas Sõõrumaa ei näe probleemi selles, et tema ja Savisaare nimekirjas on ka muusik

Joel Steinfeldt, kelle edukat karjääri varjutavad korduvad laste seksuaalse ahistamise kahtlused.

Sõõrumaa sõnul on Steinfeldtil seaduslik õigus kandideerida. "Seni, kuni Steinfeldt ei ole kohtu poolt süüdi mõistetud, on tegu süüdistustega," ütles Sõõrumaa Delfile. Ta lisas, et nemad (Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn – toim) endale kohtu rolli ei võta ja Steinfeldti kandidatuurile viltu ei vaata. "Lõplik sõna jääb siiski valijale," ütleb ta.

Sõõrumaa sõnul on ta nii ühelt kui teiselt kuulnud, et Steinfeldti süüdistatakse pedofiilias. "Olen ka Joelilt endalt selle kohta küsinud ja ta on öelnud, et tõesti on sellised spekulatsioonid, aga tema süüdi ei ole," lausub Sõõrumaa. Ta lisab, et ka kohturegistrites midagi, mis Steinfeldti vastu räägiks, ei ole.

Tegusa Tallinna üks eestvedaja Sõõrumaa arvab, et hääli koguvad nad tulevastel valimistel piisavalt. "Mina pikka juttu ajama ei hakka, katteta lubadusi ka ei anna. Olen rohkem tegude mees," möönab Sõõrumaa. Varasemas usutluses Delfile on ta ka öelnud, et loodetakse püüda lausa üks kolmandik häältest.

Kohalikud valimised toimuvad käesoleval aastal 15. oktoobril. Augusti lõpus teatas Tegus Tallinn, et ühineb Savisaare valimisliiduga ning valimistele minnakse ühise nimekirjaga.

Loe veel

Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn esinumbriteks on:

Haaberstis: 1. Jüri Mõis, 2. Daniel Albert Naurits

Kesklinn: 1. Urmas Sõõrumaa, 2. Urmi Reinde

Kristiine: 1. Peeter Saks, 2. Meelis Pai

Lasnamäe: 1. Edgar Savisaar, 2. Olga Ivanova

Mustamäe: 1. Mart Viisitamm, 2. Heino Enden

Nõmme: 1. Marek Kaleta, 2. Marju Bormeister-Kagovere

Pirita: 1. Tuuli Stewart, 2. Sergei Punda

Põhja-Tallinn: 1. Reet Kudu, 2. Sergei Jürgens