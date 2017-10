Sõõrumaa: läinud valimised olid mulle suureks õppetunniks

Olenemata sellest, et tulemused ei olnud ootuspärased, on Urmas Sõõrumaa (734 häält) siiski rahul. "Sain elukogemuse võrra rikkamaks ja see on tore," ütleb Sõõrumaa.

Küsimusele, kas ta nelja aasta pärast taas kandideerib, jääb Sõõrumaa kahevahele. "Ma ei oska hetkel veel öelda, aga et mitte hiljem oma sõnu sööma hakata ma midagi kindlat veel ei ütle," lisab Sõõrumaa naerdes.

Kui Jüri Mõis tõi välja, et ajakirjandus võttis nende suhtes pigem negatiivse hoiaku, siis Sõõrumaa nendib, et Savisaare ja Keskerakonna vaatepunktis võib tõesti nii öelda. "Ajakirjanikud, kas tahtlikult või tahtmatult, rõhusid sellele, et Keskerakond on nüüd justkui Savisaare taagast prii ja saab puhtalt lehelt alustada," möönab Sõõrumaa.

Sõõrumaa sõnul oli nende kampaania üles ehitatud nii, et ühegi erakonnaga end ei vastandata. "See oli meie teadlik otsus algusest peale ja võib-olla ka põhjus, miks valija meid ei märganud," lisas ta. Sõõrumaa ütleb, et nende kampaania läks maksma umbes 300 000 eurot. Jüri Mõisa sõnul oli tema panus ligikaudu 65 000. "Täpsed kulutused ei ole veel selged ja seepärast on arvud ligikaudsed," lisab Sõõrumaa.

Sõõrumaa oli nõus politoloog Rein Toomlaga, kes arvas, et Savisaare nigel häältesaak jäi ka selle taha, et valija ei leidnud Savisaart üles. "See oli ka võtmeküsimuseks ja tundub, et valija tõesti Edgarit üles ei leidnud," sõnas Sõõrumaa.