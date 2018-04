Sõõrumaa: kogu Pettai elu on olnud kergelt öeldes lippadi-lappadi

Eesti Olümpiakomitee (EOK) president Urmas Sõõrumaa keeldub kommenteerimast reklaamiärimees Paavo Pettai väiteid, et tema ja Oliver Kruuda aitasid korraldada Keskerakonna kampaania rahastamiseks laenu, nimetades omakorda Pettaid kelmilikuks.

"Aga miks ma peaks seda kommenteerima? Sellepärast et mul ei ole seal midagi kommenteerida. Pettai on oma tegevustega juba siin tõestanud ju... ütleme, minu silmis on tegu ikka natuke kelmiliku inimesega. Mina ei pea üldse vajalikuks siukseid asju kommenteerida," vastas Sõõrumaa ERRi küsimusele, kuidas ta kommenteerib Pettai väidet, et tal oli Sõõrumaaga kokkulepe.

Sõõrumaa lisas, et tema jaoks pole Pettai adekvaatne inimene. "On osad tegevused, mida inimene teeb, ja minu silmis tunduvad need kelmilikud, siis ju kogu tema elu on ju natuke olnud kergelt öeldes selline lippadi-lappadi. Aga siinkohas minu jutt ka lõppeb."