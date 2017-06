Sõõrumaa ja Savisaar on pikaajalised partnerid nii poliitikas kui äris

Edgar Savisaare ajal ajas Urmas Sõõrumaa Tallinna linnaga kasumlikku kooliäri. Uus linnavõim analüüsis olukorda ja leidis, et Tallinnale võib olla odavam ettevõtjatelt projekt ära osta. Leping võimaldab seda, aga hea äri lõppemine ei pruugi ettevõtjatele meeldida. Nüüd teatas Sõõrumaa, et läheb kohalikele valimistele.

Sõõrumaa ja Savisaar tunnevad üksteist juba ajast, kui Savisaar oli kunagi Eesti peaminister. Sellest ajast on nad teinud tihedalt koostööd.

Nende omavaheliste suhete kohta tasub lugeda Kadri Paasi 2013. aasta artiklit Ärilehest. Selle üks olulisemaid kohtasid puudutab Tallinna koolide rendilepinguid.

"2006. aastal, mil Savisaar toimetas majandusministrina ja Tallinna linnapea oli keskerakondlane Jüri Ratas, andis Tallinna linn 10 kooli kahe erafirma, Vivatex Holdingu ja toona Oliver Kruudale kuulunud BCA Centeri omanikfirma Kalev REC-i hallata ja neile ka koolide hoonestusõiguse kuni 2036. aastaks."

"Linna leib on pikk, aga peenike," ütles Sõõrumaa, kui talle kuuluv ettevõte Vivatex sai Tallinna linnavalitsuselt võimaluse hallata viit kooli, mis tuli algul korda teha ja seejärel 30 aasta jooksul korras hoida. Sõõrumaa lause esimene pool on kahtlemata õige, aga teine pool pisut tagasihoidlik. Tegelikult on terendab ettevõtjatele 30aastase lepingu raames silmapiiril vähemalt 50 miljonit eurot.

See leping oli ettevõtjatele nii kasulik, et kui Savisaar 2015. aastal linnapea ametist kõrvaldati, hakkas linnavalitsus uurima, kas odavamalt ei saaks. Linnavalitsuses hakkas küpsema plaan lepingud üles öelda ja nii maksumaksja raha säästa, kirjutas Ärileht aprillis.

"Nii linn kui ka ärimehed teavad, et Tallinnal on õigus lepingud üles öelda. Seda muidugi lepingupartnerile kompenseerides, kuid kindlasti ei huvita firmasid veel 20 aastaks garanteeritud rahavoost ilma jäämine ning nad õigustavad lepingult teenitavaid priskeid kasumeid eri asjaoludega."

"Praeguse seisuga on firmadele (sh Riigi Kinnisvarale tehtud väljamaksed) 23 kooli renoveerimiseks ja hooldamiseks aastail 2007–2016 üürimakseteks koos remondi- ja hoolduskuludega linnakassast makstud 100 miljonit eurot. Urmas Sõõrumaale kuuluv koolide haldusfirma Vivatex Holding on teeninud selle ajaga 15 miljonit eurot puhaskasumit, ehitusfirma Astlanda omanikud Olaf Herman ja Jaanus Otsa on enda „koolifirmast” BCA Centerist ainuüksi dividendidena välja võtnud 4,7 miljonit eurot, kasumit on aastatega teenitud Sõõrumaaga samas suurusjärgus. Raha on keerutama pandud nii, et teenitakse peamiselt just intressitulust ja rahavoole on hea seada hüpoteeke rahastamaks ka teisi projekte."

Savisaar pole selles suhtes olnud sugugi mitte vaid andva poole peal. Sõõrumaa firmat juhtiv Priit Põld andis eelmisel aastal Savisaarele üle 14 000 eurot maksva elektrilise ratastooli, mille jaoks andis Põllu sõnul raha ka Sõõrumaa.