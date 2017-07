Sõõrumaa ja Mõisa valimisliit otsib kaaslasi: täna kohtuti Vaba Tallinna kodanikuga

Täna kohtus Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisa värske valimisliit Tegus Tallinn valimisliiduga Vaba Tallinna Kodanik, ütles Tegusa Tallinna kampaaniajuht Mart Luik Delfile. Kohtumisel selgus, et valimisliitudel on väga palju programmiliselt sarnaseid seisukohti.

Üks oluline seisukoht, milles üht meelt ollakse, on Luige sõnul see, et linna peaks juhtima palgatud tippjuht, mitte valimiste teel ametisse saanud inimene. Linna poliitiline juhtimine peaks jääma Luige sõnul omavalitsuse volikogusse ja komisjonidesse. Poliitilises mõttes oleks linnajuht seega linnavolikogu esimees.

See tähendaks, et nimekiri ei esita mitte linnapeakandidaati, vaid volikogu esimehe kandidaadi. Kuid kuna idee elluviimiseks on vaja muuta linna põhimäärust, võtab see üleminek aega ja ilmselt peaks seni olema linnapea ametis ikkagi volikogus valitav inimene. Õige linnapea tuleks aga Luige sõnul valida avaliku konkurssi korras.

Esimesel kohtumisel valimisliidud aga käsi veel ei löönud. "Pigem lõime kõik eeldused," ütles Luik ühise nimekirja tekke kohta. Vaba Tallinna Kodaniku esindajana kõnelustel osalenud Õie-Mari Aasmäe sõnul on kindlasti ühise nimekirja võimalus olemas, ent kuna tegu oli alles esimese kohtumisega, siis midagi sisulist paika ei pandud. "Oli selline lõunakohtumine," ütles Aasmäe. "Saime kokku ja kompasime, mis meil ühist on ja mis ei ole."

Luige sõnul esimesel kohtumisel erimeelsusi välja ei tulnudki. Miks ei läinud siis Tegusa Tallinna inimesed juba enne oma nimega välja tulemist Vaba Tallinna Kodanikega kohtuma, ei osanud Luik põhjendada, ent lisas: "Hea, et selle sammuni oleme jõudnud."

Luige sõnul looks ühine nimekiri paremad võimalused valimistel edu saavutada. "See pole kellegi huvides, kui valimisliit napilt lävest alla jääb. Pigem oleksime selle võrra kaalukam jõud," ütles ta.

Kui tugev löögirusikas Tegus Tallinn üksinda üldse oleks? Luige sõnul on nendega liitunud veel mõnedki uued nimed, ent nende avalikustamisega ei kipu ta kiirustama. "Natuke suurema seltskonnaga tuleme välja mingi aja pärast," ütleb Luik, et see ei saa olema täna või homme, vaid on paari nädala küsimus.