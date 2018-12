Soomes suuroperatsiooniga kinni peetud eestlane vabastati vahi alt

51- aastane Eesti kodanik Boriss Iljitšov, kes peeti tänavu sügisel Turu saarestikus kinni suurejoonelise politseioperatsiooni käigus, vabastati vahi alt, kirjutab Yle.

Ettevõtte Airiston Helmi väidetavate mahukate rahapesukuritegudega seotud Iljitšov vabastati kohtueelsest kinnipidamisest, kuid on endiselt kuriteos kahtlustatav. Teine kahtlusalune, 36-aastane Vene kodanik, jääb endiselt uurimise ajaks trellide taha.

Kriminaalasja juhtivuurija Tomi Taskila sõnul tuleb venelast endiselt vahi all hoida, et välistada võimalus, et ta saaks vabaduses uurimist kahjustada. Eestlase puhul on aga vähem põhjust kahelda, et ta võiks Soomest lahkuda, sest tal on rohkem seoseid Soomega.

Kinnisvaraettevõtte Airiston Helmi majanduskuritegude uurimine peaks tavapärase uurimistempo juures lõppema Veebruaris, kuid Taskila sõnul võtab antud asja menetlemine kauem aega.

„Asi oleks lihtsam, kui me koguksime infot ainult Soomes, kuid me peame jälile saama ka hulgale andmetele ja ülekannetele, mis on tehtud välismaal. Need protsessid võtavad kaua aega,“ sõnas ta. Taskila hinnangul ei tasu oodata, et kahe mehe vastu esitataks süüdistusi enne järgmist sügist.

Rahapesus kahtlustatavate Eesti ja Vene kodakondsete tabamiseks korraldati septembri lõpus suurejooneline politseioperatsioon, kuhu oli kaasatud ka Soome sõjavägi. Ettevõttel Airiston Helmi OY-l on varasemalt meedias ilmunud kuulduste kohaselt sidemeid Venemaaga ning firma ostis mitmeid maatükke Turu saarestikus ja vanu veesõidukeid sõjaväe oksjonitelt.