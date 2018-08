Soome turistide kulutused Eestis on vähenenud, aga mitte palju

Eestis on juba aastaid üsna kiirelt alkoholiaktsiisi tõstetud. Eriti suur oli õlleaktsiisi tõus eelmise aasta 1. juulist. See on kiirendanud alkoholi piirikaubandust lõunapiiril, aga mis on toimunud põhjapiiril, kus soomlased on aastaid käinud Eestist odavat alkoholi ostmas?

Eesti Pank uurib Eesti maksebilansi tegemise käigus seda, kui palju kulutavad erinevate riikide turistid Eestis raha. Selgus, et kui 2017. aasta esimeses kvartalis, enne suurt aktsiisitõusu, jätsid Soome turistid Eestisse 100,4 miljonit eurot, siis selle aasta alguses vaid 94,8 miljonit.

Viljar Rääsk Eesti Pangast täpsustas, et septembris avaldab Eesti Pank teise kvartali maksebilansi andmed ja koos sellega korrigeeritakse ka esimese kvartali andmeid. 2018. aasta esimese kvartali number läheb natukene alla, aga kui palju, ta veel öelda ei osanud.

Mis siis ikkagi juhtus? Kas Soome turistid hakkasid vähem kulutama, sest alkohol oli Eestis nii kalliks muutunud? "Alkoholiostude osas me ei osa hinnangut anda, kuna maksebilansi koostamisel me ei kogu andmeid üksikute kulutuste liikide kaupa. Aga eeldada võiks, et pigem kulutused kokku ühe reisi kohta ei vähene, sest inflatsioon on üsnagi kiire. Lihtsalt on vähem neid, kes käisid siin alkoholi ostmas," kommenteeris Rääsk.