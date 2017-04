Soome suursaadik uuris Taavi Aasalt Kremli-meelse soomlase esinemise kohta Tallinna TV-s

Soome suursaadik Eestis Kirsti Narinen tõstatas vestluses Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aasaga Tallinna TV-s näidatava saate „Poro TV“ teema.

Suursaadikule valmistab muret, et saates intervjuu andnud külalise seisukohad erinevad Eesti ja Soome ajalookäsitlusest, vahendab Iltalehti.

„Poro TV“ saatejuhid on soomlased Sami Lotila ja Risto Vuorinen.

„Poro TV“ külalistest on kõige rohkem hämmastust esile kutsunud Johan Bäckmanile lähedane ajakirjanik Leena Hietanen, kes eitab Eesti okupeerimist Nõukogude Liidu poolt ja on öelnud, et Eesti russofoobia on import Soomest.

Soome saatkonna tähelepanu äratas just nimelt Hietaneni külaskäik „Poro TV-s“.

„Uurisin linnajuhilt, kas ta on teadlik, et Johan Bäckmani lähedane koostööpartner tuleb Tallinna TV külaliseks,“ ütles Narinen. „Mainisin, et Hietanen kavatseb rääkida Eesti ajaloost, mille kohta Hietaneni nägemus on Eesti ja Soome ajalookäsitlusest erinev ja Venemaa infomõjutamist toetav. Linnajuht tänas informatsiooni eest.“

Narinen eitab, et püüdis kuidagi „Poro TV“ sisu või külaliste valikut mõjutada.

„Hietaneni intervjuu esitamisele ei olnud ega pidanudki olema mingit mõju,“ ütles Narinen.