Soome politsei palub Tallinna vahet sõitvatel laevadel tagaotsitavate suhtes silmad lahti hoida

Soome keskkriminaalpolitsei peainspektor Ritva Santtila palub inimestel Soomest Eesti ja Rootsi sõitvatel laevadel silmad erilise tähelepanuga lahti hoida, juhuks kui laevadel peaks olema mõni tagaotsitav.

Politsei on avaldanud nimekirja tagaotsitavaid, kes on süüdi raskete kuritegude toimepanemises. Santtila sõnul ei pruugi kõiki Läänemerel täheldada, ent osade puhul on põhjust arvata, et nad võivad kõnealustel marsruutidel sõitvate laevadega suveks puhkama sõita, vahendab Iltalehti.

Santtila palub igasugusest informatsioonist tagaotsitavate kohta teada anda koheselt politseile telefoninumbril 050 440 1800 või e-maili teel aadressile wanted.krp@poliisi.fi.

Soome tagaotsituimate nimekirjas on ka eestlane Kalev Eeskivi, keda seostatakse narkokuritegudega. Lisaks otsitakse ka Maakri tänava laibatükeldajat Markus Pasi Pönkät, kes vanglast puhkusele minnes tagasi trellide taha ei naasnud.

Vii end tagaotsitavatega kurssi siin.