Soome päeva üritustele Tallinna tuleb nii president Niinistö kui ka peaminister Sipilä

Laupäeval, 10. juunil osalevad Soome iseseisvuse 100. aastapäevale pühendatud üritustel Tallinnas nii Soome president Sauli Niinistö koos abikaasa Jenni Haukioga kui ka peaminister Juha Sipilä.

Soome presidendipaar osaleb Soome juubeliaasta peasündmusel Eestis, Tallinna Vabaduse väljakul toimuval vabaõhukontserdil, teatab Soome presidendi kantselei.

President Niinistö peab kontserdi avakõne koos Eesti riigipea Kersti Kaljulaidiga.

Jenni Haukio peab aga kõne näituse „100 eset Soomest“ avamisel Maarjamäe lossis. Näitus räägib iseseisva Soome loo saja eseme kaudu.

Peaminister Sipilä teeb laupäeval samuti töövisiidi Eestisse, teatab Soome suursaatkond Eestis.

Kohtumisel peaminister Jüri Ratasega on teemaks Euroopa Liidu tuleviku väljakutsed ja Eesti Euroopa Liidu eesistumise prioriteedid ning piirkondlikud logistika- ja energiaprojektid. Samuti käsitletakse kohtumisel ka Eesti ja Soome kahepoolseid suhteid ja riikide juubelite tähistamist.

Pärast nõupidamist suunduvad peaministrid Snelli staadionile, kus toimub Eesti ja Soome riigikantseleide töötajate ühine jalgpallimäng.

Sõpruskohtumine on osa Eesti–Soome 100+ jalgpalli maavõistlusest, millega tähistatakse ühiselt mõlema riigi juubeleid. Ühe päeva jooksul toimub enam kui sada jalgpallivõistlust nii Eestis kui Soomes.

Eesti ja Soome riigikantseleide vaheline jalgpallimäng toimub Snelli staadionil (Toompuistee 24) kell 13.30. Kõik on teretulnud mängu vaatama!

Peaministrid osalevad lisaks advokaadibüroo Sorainen korraldatud Eesti ja Soome ettevõtjate ühisel äriseminaril “Productivity Brainstorm”.

Peaminister Sipilä on Soome 100 juubeliaasta komisjoni juht ja osaleb koos peaminister Ratasega Vabaduse väljakul Soome 100 juubelkontserdil. Suur Eesti-Soome kontsert on juubeliaasta peasündmus Eestis. Publiku ees on soome ja eesti pop- ja rokkmuusikud. Kontserdi peakorraldaja on Soome Instituut.