Soome leht tutvustab Tallinna hirmutavaimat atraktsiooni. Kus see on?

Знакомьтесь со знаменитой Русалкой Легенд Таллинна! Meet Tallinn Legend's very own Mermaid! Слухи о том, что в Балтийском море обитают русалки ходили по Таллинну с незапамятных времён, но лишь однажды горожанам посчастливилось встретится с одной из них. Ходят слухи, что она пробыла в городе всего несколько дней, после чего вернулась в холодные воды Балтики. Иные по сей день верят, что Русалка нашла пристанище в Кошачьем колодце. Не знаем насчёт колодца, но в Легендах Таллинна одна красавица-Русалка поселилась давно, а нам остаётся надеяться, что на долго. Ведь её завораживающее пение не оставило равнодушным ни одного нашего гостя. Meet Tallinn Legend's very own Mermaid! You must have heard of her. Rumor has it, that the Baltic Sea is full of her brothers and sisters with silver tails and hypnotizing voices. Ask any local and he or she will gladly tell you all about that one time, a few centuries away, when one of the mermaids visited Tallinn and spent a few days wandering around the city. Some say that she ended up returning back into the cold waters of the Baltic. Others insist that she found home in the well known as the Cat's Well in the very center of the city. Not sure about the well, but one of them definitely fancied one of Tallinn Legend's chambers. Come and meet her at our show!

