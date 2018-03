Soome lahel sattus merehätta kaubalaev

Soome lahel sattus täna pärastlõunal merehätta kaubalaev Glory Hongkong, mille tõttu Soome on palunud Eestilt abi.

Ida prefektuuri pressiesindaja Leana Loide ütles Delfile, et sündmuskohale on teel piirivalvelaev Kindral Kurvits. Kaubalaevale on juba appi jõudnud Soome jäälõhkuja Nordica.

Kella 19 ajal alustasid Soome päästjad ettevalmistusi kaubalaevast vee väljapumpamiseks, kella 21 ajal töö veel käis.

Kaubalaeva poole on teel puksiir, mis jõuab kohale reede varahommikul kella 5 ajal. Puksiiri ülesanne on kaubalaev ohutult sadamasse vedada. Kuhu sadamasse Glory Hongkong veetakse, on laevafirma otsustada, ütles Loide. Ühe võimalusena kaalutakse laeva Tallinnasse toomist.

Teade merehätta sattunud laevast tuli merevalvekeskusele kella 12.45 ajal. Tegemist on puistlastilaevaga ja mingil põhjusel hakkas laeva masinaruumi vett tulema. Inimestega on pardal kõik korras.

Hädakutse sai Soome merepäästekeskus kell 12.41. Tolleks hetkeks oli masinaruumis vett juba viis meetrit. Sellegipoolest pole ohtu, et suur kaubalaev upuks, sest vesi on vaid masinaruumis. Laeval on 22 meeskonnaliiget, Soome piirivalve ütles Yle.fi-le, et otsest ohtu neile pole. Masinaruumi veekindlad uksed on suletud ja vesi sealt edasi ei pääse.

Eesti piirivalvelaeva Kindral Kurvitsa roll saab olema pukseerimist turvata ja täita muid ülesandeid, kui Soome peaks abi vajama.

Vee laevapääsemise põhjus pole Soome piirivalve esindaja sõnul praegu teada.

Soome lahel hätta sattunud kaubalaev Glory Hongkong, tagaplaanil Soome jäälõhkuja Nordica Foto: Soome rannavalve

Puistlastilaev Glory Hongkong sõidab Panama lipu all. Aastal 2012 ehitatud laeva pikkus on 180, laius 29 ja süvis kuni 6,9 meetrit. Laev on teel Hispaaniast Avilesest Peterburi.