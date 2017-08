Soome-eestlased istutavad 100-aastasele Soomele tamme

Foto on illustreeriv.

Reedel, 18. augustil kell 14 istutavad soome-eestlased koos Helsingi eesti koolilastega Seurasaaris kasvava Eesti tamme kõrvale tamme 100-aastasele Soomele.

1928. aasta kevadel istutasid Helsingi koolilapsed metsamehe ja Eesti konsuli Emil Vesterise juhendamisel Seurasaarel tamme- ja männitaimi. Üks peoplatsi äärde istutatud tammedest pühendati 10-aastasele Eesti Vabariigile ja puu sai nimeks Eesti tamm. Nõukogude ajal, kui Eesti ja Soome suhted katkesid, vajus unustusehõlma ka Eesti tamm. 1980. aastatel leidis tamme soome-eesti abielupaar Alma ja Unio Hiitonen. Pärast nende surma täitis Soome Kultuurkapital abielupaari unistuse: 1992. aasta sügisel avas tamme kõrval mälestustahvli Eesti suursaadik Soomes Lennart Meri.

Nüüd istutavad Helsingi eestlastest koolilapsed Eesti tamme kõrvale Soome tamme. See on kingitus 100-aastasele Soomele. Ühtlasi tähistatakse tamme istutamisega Eesti taasiseseisvumise 26. aastapäeva. Vanale mälestustahvlile on lisatud tekst Soome tamme istutamise kohta. Eesti tammetõrust kasvatatud tammetaime kinkis Juhani Puukool.

Mälestustahvli avavad Eesti suursaadik Soomes Margus Laidre ja Soome kultuuriminister Sampo Terho. Laulavad Helsingi eesti laulapsed.

Korraldab Tuglase Selts koostöös Seurasaari fondiga.