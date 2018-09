Soome Bitcoini-paruni Eestis asuvat kinnisvara laastavad salapärased põlengud. Alles äsja põles maha Malla mõis

ETV saade "Pealtnägija" oli sel suvel koos Balti filmi- ja meediakooli magistritega tegemas lugu ära kadunud Bitcoini-parun Pietiläst, kui asjad võtsid ülemöödunud reedel ootamatult dramaatilise pöörde – Malla mõis sisuliselt hävis tules, vahendab ERR Uudised. Selgus, et see pole ainus ega esimene sekeldus värvika investori minevikus.

Lääne-Virumaal asuv Malla järsku ülemaailmsetesse uudistesse, kui soome krüptorahamiljonär Risto Pietilä ostis miljoni euro eest sealse 600-aastase mõisa, mis ristiti toona maailma suurimaks Bitcoinidega tehtud tehinguks.

Malla mõisast Rakvere lähistel pidi soomlase visioonis saama krüptovaluutade arendajate meka, aga sellele järgnes suurtes piirides vaikus.

Mõis hävis nüüd põlengus, lisaks oli mõni aeg tagasi tulekahju vanalinnas asuval üüripinnal, mille mees oli rentinud. Pole siiski tõendeid, et kummalgi puhul toimus midagi tahtlikku. Viru tänaval ei toimunud üldse ametlikku uurimist, sest omanikuga lepiti kokku. Malla põlengu põhjustest on veel vara rääkida.

Ärileht suhtles vahetult pärast põlengut mõisaomaniku esindaja Erki Sellinguga, kes oli toimunust šokeeritud. "Me ei tea veel, mis seal täpsemalt juhtus." Küsimusele, kas mõisas toimus juba mingeid tegevusi või seisis see tühjana, vastas Selling, et sel pole mingit tähtsust. "Minge kohapeale või vaadake pilte. Fakt on see, et seda [hoonet] nagunii pole enam."

Hetkel on Pietilä Eestis seotud mitme ettevõttega, millest ühel, OÜ Silvervaultil, on peal kustutamishoiatus, ettevõte pole mitmeid aastaid esitanud majandusaasta aruandeid. Firma tegevusvaldkonnaks on märgitud finantsteenuste osutamine.