Soojalaine jätkub, ent igaks juhuks tasub ka vihmavarju kaasas kanda

Sel nädalal võib nautida küll suvesooja, kuid ilmateenistuse andmetel tuleb valmis olla vihmahoogudeks ja äikeseks.

Homme on suur tõenäosus saada vihma lõuna-eestlastel. Põhja poole kandub vaid õhuke kõrge pilvekiht ja ilm on sajuta. Puhub kirdetuul 4 kuni 9 meetrit sekundis, saartel puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb meretuulega rannikul 19 kraadini, sisemaal 21 kuni 24 kraadini.

Neljapäeva öösel sajab enamasti Lõuna-Eestis hoovihma ja on äikest, hommikuks sajupilved laienevad ning päeval on hoovihma ja äikest laialdaselt. Õhutemperatuur on 18 kuni 24 kraadi.

Reedel on oodata kuni 26 kraadi sooja. Madalrõhkkond suundub Skandinaavia kohale ja selle mõju Eestile väheneb. Vihmahood hõrenevad ja äikest on harvem. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 13 kuni 18 kraadi.

Laupäeval koondub madalrõhkkond enam Skandinaaviasse ning Läänemere idarannikul jääb pilvi hõredamaks ja sajuhooge harvemaks. Tuul on öösel võrdlemisi nõrk ja lõunakaarest, päeval pöördub läänekaarde ja veidi tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 11 kuni 16 kraadi, päeval 20 kuni 23 kraadi, meretuulega rannikul paar kraadi vähem.

Pühapäeval on öö enamasti sajuta. Päevaks võib edelavoolus niiskust lisanduda ja sel juhul on sajuhooge laialdasemalt. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 14 kraadi, rannikul kuni 16, päeval 21 kuni 23 kraadi, meremõjuga rannikul alla 20 kraadi.