Sondas ja Tapal ohtlikku ainet lekkinud kaubarong ootab Tapal kõigi vagunite kontrolli

Eile Sondas ja Tapal tonnide viisi lahustit lekkinud kaubarongil keelati kahe järjestikuse juhtumi tõttu edasi sõita ja kõik vagunid kontrollitakse üle. Sondas voolas maha umbes 50 tonni lahustit ja ohualast evakueeriti umbes 20 inimest, kellest pooled olid raudteejaama lähedal lasteaias käivad lapsed.

Venemaalt eile Eestisse tulnud kaubarongil, mis esmalt Sondas ja seejärel Tapal lahustit lekkis, keelas päästeamet kahe järjestikuse lekke tõttu eile õhtul edasi sõita. Kuigi meedias on kõlanud, et rong pani öösel Tallinna poole ajama, ei vasta see päästeameti pressiesindaja kinnitusel tõele. Rong seisab Tapal ja raudteekomisjon kontrollib kõik selle vagunid üle.

Eesti Raudtee pressiesindaja sõnul on kokku kutsutud komisjon, kes tegeleb kõigi vagunite põhjaliku kontrolliga. Komisjoni kuuluvad kauba vedaja (EVR Cargo), kauba omaniku ja Eesti Raudtee esindajad. „Rongil lubatakse edasi sõita, kui on veendutud kõigi vagunite tehnilise seisundi ohutuses,” lisas ta. Muugale teel olnud rongil on kokku 34 vagunit.

Sonda vallavanema Andrea Eiche sõnul on kaubarongil umbes 30 sellist vagunit, mis on täidetud kergesti süttiva ainega, lisaks 3–4 vagunitäit söematerjali. Sondas lekkinud tsistern voolas Eiche sõnul tühjaks, mis tähendab, et Ida-Virumaa aleviku raudteejaamas valgus maha 50–60 tonni vagunis olnud kemikaali. Mõnel reostuse lähedale sattunul hakkas intensiivse lõhna tõttu halb. Ka evakueeritud lasteaialapsed ütlesid eile, et neil on paha.

Loe veel

Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul ütles Delfile, et inspektsioon käis Sondas ja Tapal kohal nii eile kui ka täna ja et kõige kiirem on lekkinud aine koristamisega. Sellega tegeleb teadaolevalt Eesti Raudtee. Vallavanema sõnul hakatakse ilmselt ainest läbi imbunud pinnast eemaldama.

Keskkonnainspektsioon kaalub, kas alustada ka menetlust – veel pole seda otsust tehtud. Tuul osutas ühtlasi, et hommikul polnud veel täpselt teada, kui palju ainet vagunitest täpselt lekkis, ega ka seda, mis ainega üldse täpselt tegu oli.

Häirekeskus sai eile kell 16.21 teate, et Venemaalt Eestisse tulnud kaubarongi tsisternid hakkasid Ida-Virumaal Sondas lekkima. Sonda vallavanema sõnul märgati kerget leket tegelikult juba Kiviõlis, kuid Sondas jäi rong seisma ja seal oli leke juba väga suur. Lekkis mürgine ja tuleohtlik vedelik solvent.

Päästjad määrasid ohuala raadiusega 400 meetrit. Vallavanem evakueeris raudtee lähedusest paarkümment kohalikku elanikku, seal hulgas kümme last, kes olid raudteejaama lähedal asuvas lasteaias. Alguses määratud ohuala hõlmas samas tegelikult sisuliselt kogu alevikku.

Päästjad keerasid lekkima hakanud klapi kinni ja reostus kaeti kella 17.20ks vahuga. Rongiliiklus taastus kella 18.30 ajal. Lekkinud rongki hakkas liikuma, kuid Kadrina lähedal hakkas lekkima rongi teine tsistern. Rong saadi seisma aga alles Tapa raudteejaamas.

Uue lekke kohta tuli häirekeskusele teade kell 20.23. Teatati, et kogu linn haiseb. Tapal lekkis sama aine, mis Sondas, ja mõlemal juhul lasi läbi mahuti all olev klapp. Tapal kaeti reostus kella 21.52ks vahuga. Päästeameti andmetel Tapal inimesi ei evakueeritud.

Kuna tegu oli lühikese aja jooksul kahe järjestikuse lekkega, siis ei lubatud rongil enam Tapalt edasi sõita.

Tapa vallavanem Alari Kirt ütles Delfile, et kohalikku omavalitsust pole siiani lekkest ega selle asjaoludest teavitatud. „Meil pole ka veel informatsiooni mingitest abinõudest elanike kaitseks ega isegi, kas see leke kujutas elanikele mingitki ohtu,” sõnas Kirt.