Sõnasõda Facebookis: Peeter Ernitsa tütar taunib isa homofoobsete kommentaaride pärast

Peeter Ernits kritiseeris oma Facebooki seinal eilses LP-s rääkinud Taivo Pilleri ja Mart Haberi lapsevanemaks saamist. "Kas teie peate normaalseks, kui kaks homoseksuaali ostavad endale lapse (üürivad kalli raha eest vôôra naise emaka) ja asuvad seda siis üheskoos kasvatama?" küsis Ernits oma sõpradelt.

Ta sõnul on ammu tõestatud, et samasoolised pered toodavad enamasti omasuguseid ning lisaks kirjutas Ernits, et kommertslik surrogaatemadus on Eestis nagu ka enamikes Euroopa riikides keelatud. "Inimlikult ma môistan Marti ja Taivot, aga minu arvates ei ole see õige," lisas ta.

Peeter Ernitsale postitusele kirjutas tauniva kommentaari tema tütar Hanna Ernits, kes vastas oma isale, et peab homoseksuaali normaalseks ja imetleb neid. "Nende lapsed saavad õnnega koos olema, et neil pühendunud ja armastavad vanemad on, mida ei saa paljude hetero vanemate kohta öelda," ütles Hanna Ernits.

"Isa, ma saan aru, et Sa aegsalt enne valimisi pead nüüd EKRE ridades oma homofoobi imidžit voolima, aga tegelikult on väga igav kui Sa ainult seda trummi lööd.. Ma saan aru, et põlvkondlikud erinevused ja nii aga ärata poliitiku kihi all see intellektuaal mis Sinus peidus on üles ja keskenduks sellele, kuidas reaalselt Eestis midagi paremaks teha," lõpetas Hanna kirja, veel lõppu lisades "Peace&Love Sinu Hanna".