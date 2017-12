SÕNAPILV | Patriootlikkus või populism? Loe, mis sõnu kasutas Kaja Kallas erakonnakaaslastele saadetud kirjas

Kaja Kallas saatis pühapäeval parteikaaslastele kirja, kus selgitas, kuidas näeb Reformierakonna tulevikku.

Kui lugeda suhtekorraldajate pressiteateid, siis paistavad silma positiivsed emotsioonid: viited kodumaale, tulevikule, meie-vormis kõnelemine jms.

See on omane ka poliitikute kõnedele ja sõnavõttudele, ka Kaja Kallas pole erand. Sõnapilves on näha, et populaarsemad sõnad olid "Eesti" (23 korda), "pidama" (19 korda), "meie" (15 korda), "olema" (15 korda),"erakond" (13 korda) ja "suur" (13 korda).

"Tean, et selleks, et kedagi juhtima asuda, peab ära teenima inimeste lugupidamise, olen valmis selleks tegema palju tööd, kui erakonna liikmed mind selleks usaldavad. Aga valimisi ei võida mitte üks inimene, vaid tugev ja ühtehoidev meeskond," märkis Kallas oma kirjas.

Ta on kinnitanud, et kandideerib Reformierakonna juhiks. Talle on toetust avaldanud ka senine esimees Hanno Pevkur. Veel pole selge, mil erakonna juhi valmimised toimuvad. Siiani pole ükski teine reformierakondlane kinnitanud, et sooviks samuti kandideerida. Delfi andmetel ei pruugi vastaskandidaate tullagi, Kallase positsioon on lihtsalt nii tugev, et lootust võita poleks.