Sõnades üks, tegudes teine: roheline Joonas Laks sarjab veebis katuserahade süsteemi ja nuiab samal ajal parteidelt katuseraha

Otsedemokraatia edendamise sihtasutust Terve Rahvas juhatav Joonas Laks (Eestimaa Rohelised) ütles veel oktoobris, et katuseraha tuleb tingimata ära kaotada. Novembri lõpus aga tuli teatavaks, et EKRE kavatseb Tervele Rahvale eraldada 4000 eurot, kusjuures seda asutuse palvel.

"Riigikogu saadikud peaksid tegelema pika vaatega, mitte mikromajandamise ja peenhäälestamisega. See, kuidas Helmed niigi uskumatute presidendivalimiste ajal veel oma häältega parseldasid Keskerakonnalt 100 000€ katuserahasid välja, on juba ilmne liig. Otsused peavad lähtuma objektiivsetest mitte omakasulistest argumentidest. Arutada pole midagi, katuserahad tuleb erakondadelt ära võtta!" - just nii kirjutas Roheliste hingekirja kuuluv Joonas Laks 25. oktoobril rahvaalgatus.ee leheküljel, millel kogutakse allkirju katuseraha jagamise vastu.

Sellegipoolest ei pidanud ta paljuks otsedemokraatia edendamise rahvale tutvustamiseks küsida igalt parlamendi fraktsioonilt katuserahana toetust.

Laks ütles Delfile, et rohelisena on ta oma erakonna poliitikaga päri, et katuserahad tulekski ära võtta ja möönab, et huvitav olukord on tekkinud nüüd tekkinud tõesti. "Samas üritame sihtasutusega Terve Rahvas rahvale otsedemokraatia võimalusi tutvustada, kuid kuna meil raha puudub, siis selle käima tõmbamiseks otsustasime fraktsioonidele saata kirja palvega meie tegevust toetada," selgitas ta. Sihtasutuse juhtide sekka kuuluvad näiteks ka Varro Vooglaid, Markus Järvi, Emil Rutiku, Andrei Hvostov ja Mihkel Kunnus.

"Nõukogu otsus oli katuseraha küsida ja ma viisin selle täide," ütles tegevjuhina sihtasutust vedav Laks, kuid lisas, et tema seisukoht see, et katuserahade jaotamine tuleks läbipaistvamaks teha.

Küsimusele, kas sihtasutus võib EKRE rahadest siis ikkagi keelduda, vastas Laks: "Võib juhtuda, et ma võin selle ettepaneku nõukogule teha, jah. Me lootsime, et saame kõikidelt fraktsioonidelt, aga suurem osa ütlesid ära."

Aga kuidas siis kõikidelt saadud raha parem oleks? "Siis oleks võinud selle peale mõelda, et oleks olnud suurem konsensus," rääkis Laks.

Laksi hinnangul on katuseraha jagamise probleemideks see, kokkuvõtted tehakse väikses ringis. "Ja neid probleeme, mida üritatakse katuserahaga lahendada, peaks lahendamagi jätkusuutlikult kohalike eelarvete ja ministeeriumite eelarvetega, et see ei lähtuks lihtsalt kellegi suvast ega tekiks olukorda, kus öeldakse "katuseraha te ju saite, mida te veel tahate" - tänapäeva ühiskonnas ei tohiks sellist anomaaliat olla," rääkis Laks.

"Minu isiklik seisukoht on see, et katuserahad võiksid isegi olla olemas, kui nende jagamine oleks läbipaistvam. Kui oleks projektipõhised asjad ja raha jaotataks kõik koos. Kui kõik erakonnad istuksid kokku, suur rahapott, kus hakkavad jagama ja konsensuslikult lepivad kokku, kellele raha annavad. See oligi mõte, et kui kõik annavad [sihtasutusele Terve Rahvas], siis võiks olla päri," ütles Laks.

