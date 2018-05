Sõle spordikeskuses treeninguid läbi viinud klubid väidavad, et nemad ei ole altkäemaksuskandaaliga seotud

Delfi võttis ühendust Sõle spordikeskuse partneritega, kes väidavad, et korruptsioonisüüdistuse saanud Toomas Ristlaan ei ole neilt altkäemaksu küsinud.

Keskkriminaalpolitsei teatas, et esialgse kahtlustuse järgi on Sõle spordikeskuse juhataja Ristlaan võtnud ühelt spordikeskuse kliendilt korduvalt altkäemaksu selle eest, et klient saaks endale sobivamaid sportimisaegu, nende eest oleks tasu soodsam ning asjaajamine sujuks kiiremini.

Delfi uuris Sõle Spordikeskuse partneritelt - Orca Swim Club, Spordiklubi Garant, Kalevi Ujumiskool, Spordiklubi EDU-DO - kas nemad on kuidagi kahtlustusega seotud. Kõikide mainitud klubide esindajad väitsid, et neilt pole altkäemaksu küsitud ja nad pole seda ka ise pakkunud või andnud.