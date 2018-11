Sõle spordikeskuse juhina alustas tööd Margus Jurkatam

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul toimus Sõle spordikeskuse juhi leidmiseks avalik konkurss ning kandideerijad oli kokku 40.

„Kandidaatide suur arv ja mitmekesisus oli mõnevõrra meeldivaks üllatuseks, ent kahtlemata teeb rõõmu teadmine, et on nõnda palju pädevaid inimesi, kel on tahe ja soov panustada meie linna spordi arengusse,“ tõdes Belobrovtsev.

„Olen veendunud, et uues ametis äsja alustanud Margus Jurkatam suudab luua sama atraktiivse ja kaasaegse spordikeskuse, nagu ta tegi seda viimase kümne aasta vältel vanalinnas asuva Eesti Tervishoiu Muuseumiga. Selleks soovin talle sportlikku vaimu, sest nagu öeldakse – terves kehas terve vaim,“ lisas abilinnapea.

Margus Jurkatam on lõpetanud Tartu ülikoolis liikumisravi eriala ja omandanud sporditeaduste magistrikraadi Tallinna ülikoolis. Alates 2008. aastast juhtis ta SA Eesti Tervishoiu Muuseumi ning eelnevalt töötas kultuuriministeeriumis spordiosakonna nõunikuna.

Eelmine Sõle spordikeskuse juht Toomas Ristlaan oli sunnitud ametist lahkuma, kuna ta võttis käesoleva aasta kevadel altkäemaksu kokku üle 6000 euro väärtuses.