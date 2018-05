Sõle spordikeskuse juhataja Toomas Ristlaan lahkub ametist

Altkäemaksu võtmise süüdistusega Sõle spordihalli juht Toomas Ristlaan kirjutas täna lahkumisavalduse. Aas tõdes, et politseil on töös veel mitmeid uurimisi, samuti linna enda kontrollorganitel. „Paraku tuleb sarnaseid teateid ilmselt veelgi. Kinnitan, et kõik need jõuavad avalikkuse ette, varjamisi-õigustusi ei saa olla ja linn teeb igakülgset koostööd uurimisorganitega,“ kinnitas Aas. „Selles mõttes tegi Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid kindlasti õigesti, et soovitas Sõle spordihalli altkäemaksu juhtumi puhul spordiklubil politsei poole pöörduda, aga Raimond võinuks informeerida ka linna juhtkonda.“ Aas lisas, et Kaljulaidi sõnad kukkusid veidi halvasti välja, kuna süü veeres alusetult kogu linnavalitsuse kaela. „Kuritegusid saab avastada ikka koostöös, mitte individuaalselt soolotsedes,“ sõnas Aas.

Loe veel