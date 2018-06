Šokis vanainimene: koer ründas ootamatult teist koera ja pures koledasti ka tema perenaist!

Foto on illustratiivne

[Tallinnas] Vilde teel kortermajas elav Veera läks oma noore hundikoeraga möödunud nädalal jalutama, nagu ikka.

„Ühel hetkel rebis ta end minu käest lahti ja tormas, rihm taga lohisemas, teise koera poole. Oma koerale appi läinud vanem naine sai ikka päris kõvasti tuuseldada." [meenutab Veera]

Selle vanema naise poeg otsis mind järgmisel päeval üles ja ütles, et annab asja kohtusse,“ ohkab ta.

85aastane Veera pöördus lehe poole mitte enda õigustamiseks, vaid et kurva näite najal teisi koeraomanikke hoiatada, et kuigi on valus vaadata, kui sinu lemmikut puretakse, ei maksa loomade kaklusesse sekkuda.

