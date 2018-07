Šokeeriv: haiglasse tormanud rasedale öeldi, et sünnitustoas pole enam ruumi

Üks 26. juunil sünnitanud naine kirjeldab oma traumeerivat sünnituskogemust järgmiselt: “Hirm, nutt ja ebakindlus oli nii suur, kartsin, et see laps ei saagi välja.”

Valvelauast helistati sünnitusosakonda, kust teatati, et ühtegi sünnitustuba pole vaba, ootama peab vähemalt pool tundi. “Hakkaski kogu asi pihta, Abistamas polnud ühtegi masinat – KTG-d või muud sellist, mis sünnitustoas olemas. Pidin ise ütlema, kuna presse tundma hakkasin ja siis pressisin.

Kuigi Evelin loodab, et keegi ei pea taolist situatsiooni üle elama, kinnitas personal talle, et see pole esimene ega viimane kord, kui nii juhtub.

Artikkel on refereeritud Õhtulehest.