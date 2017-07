Šokeeritud lapsevanem: mu pisipoeg viidi lasteaiast otse varjupaika!

Tallinnas Loitsu lasteaeda läinud pisipoiss, sinikas põsel, viidi samal päeval varjupaika. Kahtlustati, et ema peksab kodus last. Ema kaalub võimalust poisile psühholoogilise trauma tekitamise pärast lasteaed kohtusse kaevata.

Tallinnas elav Anna (22) viis oma lapse 26. juunil Loitsu lasteaeda. Õhtupoolikul, kui ta plaanis oma lapsele järele minna, helistati ja teatati talle, et tema laps on viidud laste varjupaika. Põhjuseks oli sinikas poisi põsel ja kahtlus, et last pekstakse kodus. "Ma olin lihtsalt šokis" rääkis naine ajalehele MK-Estonia.

Anna peagi kolmeaastaseks saav poeg läks Loitsu lasteaeda pisut vähem kui aasta tagasi. Naise sõnul hakkasid kohe alguses pihta probleemid. Kasvatajad kurtsid küll poja nohu, küll oksendamise, küll kõhulahtisuse üle. Anna sõnul polnud ta lapsel kodus midagi viga, tegemist on terve ja aktiivse poisiga. Annal tekkis kahtlus, et lasteaiakasvatajad lihtsalt ei soovi poisiga piisavalt tegeleda.

Jaanipidustustejärgne sinikas põsel

"Hiljuti oli üldse selline olukord: lasteaeda tulles näitavad kasvatajad mulle videot. Seal on mu poeg voodis, nähtavasti vaikse tunni ajal. Ta nutab ja karjub. Ja kasvatajad, selle asemel, et teda rahustada, hoopis filmivad," kirjeldas Anna. Viimane piisk karikasse oli aga see, kui poiss viidi lasteaiast varjupaika.

Loe veel

Anna sõnul sai laps sinika põsele Lasnamäel Paeväljal jaanipidustuse ajal, kui jooksis ja kukkus. "Tema põsel oli kriimustus ning peagi ilmus sinna sinikas," täpsustas ta. Sõpradega jaanipidustusi pidanud Anna läks pärast juhtunut kohe koju. Pühadejärgsel esmaspäeval poissi lasteaeda viies rääkis naine juhtunust ka lasteaiakasvatajatele.

Lasteaiatöötajad uurisid ka poisilt, mis temaga juhtus ning kuidas ta sinika sai. Pisut alla kolme aasta vanune poiss ütles, "buh" ning hiljem lisas "ema". Sellest järeldati, et tema tegi talle "buh" ehk kahtlustati, et ema peksab poissi.

"Kui mulle helistati, oli laps juba mitu tundi olnud varjupaigas. Nad ei lubanud mul temaga kohe suhelda," märkis Anna, lisades, et poisi varjupaika viimisel oli kohal ka politseil. "Kujutate ette, milline šokk see võis lapsele olla!" Oma poega nägi Anna järgmisel päeval ning poeg ei soovinud ema sülest lahkudagi. Igal korral, kui ema pidi poisi juurest lahkuma, oli laps hüsteerias.

Anna läks politseisse, andis ütlusi, samuti selgitasid olukorda ka tema sõbrad, kellega jaaniööl koos oldi. Sama nädala neljapäeval anti talle laps varjupaigast tagasi.

Lasteaia direktor: lapse huvi eelkõige

Loitsu lasteaia direktor Jekaterina Gritsevskaja kinnitas MK-Estoniale, et lapse käitumine ja kommentaarid viitasid sellele, et last peksti. Samuti pole tegu esimese korraga, kui on tekkinud kahtlusi lapse väärkohtlemises. "Vastavalt seadusele oleme kohustatud teavitama lastekaitset, kui tekib kahtlus, et olukord lapse peres on ebasoodne lapse normaalseks arenguks," selgitas direktor.

Et tegemist on delikaatse teemaga, ei saa direktor täpsemat infot anda. "Oli vaja astuda samme, et ema saaks aru olukorra tõsidusest ning muudab oma käitumist. Et laps kasvaks armastavas, tähelepanelikus ning heas keskkonnas," selgitas direktor. Kommenteerides juhtumit, kus kasvatajad kurtsid lapse emale poisi tervise üle, märkis direktor, et eeskirjade järgi on keelatud tuua haiget last lasteaeda.

Hetkel otsib Anna oma lapsele kohta mõnes muus lasteaias ning kaalub varianti anda Loitsu lasteaed kohtusse lapsele niivõrd suure trauma tekitamise pärast.

Loe täispikka lugu MK-Estoniast!