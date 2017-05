Sõerd: suhkrumaks aitab eelkõige täita riigieelarve puudujääki

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni ja rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd leiab, et suhkrumaksu peamine eesmärk on täita riigieelarve puudujääki, mõjutades eelkõige madalama sissetulekuga inimesi. Lisaks on eelnõu vastuolus Euroopa Liidu õigusega.

"Magustatud jookide maksu eelnõu eesmärk on eelkõige fiskaalne: see aitab täita riigieelarve puudujääki, mõjutab hinnatõusuga eelkõige väiksema sissetulekuga inimesi ja tervisekaitse eesmärk on küsitav," on Sõerd kriitiline.

Tervise kaitsmise osas märgib Sõerd, et kuna maksubaasist jäävad välja muud suure suhkrusisaldusega tooteliigid, siis maksustatakse tegelikult vaid väga väikest osa suhkru tarbimisest. "Uus maks on seega diskrimineeriv," märgib parlamendisaadik.

Lisaks toonitab Sõerd, et eelnõu on vastuolus Euroopa Liidu õigusega, tuginedes teisipäeval advokaadibüroo Soraineni avalikustatud õiguslikule analüüsile. "Põhiprobleem on, et kehtiva õigusega ei ole kooskõlas olukord, kus maksuvabastuse saavad terved tootegrupid, millised maksustatavate karastusjookidega konkureerivad, samuti toodi analüüsis välja keelatud riigiabi temaatika," märgib Sõerd.

Riigikogulane tuletab meelde, et rahandusminister Sven Sester lubas neid asju põhjalikult analüüsida ja kohtuda veel ka ettevõtjatega, aga ometi esitas eelnõu kolmapäeval valitsusele ja täna jõudis see riigikokku. Eelnõu seletuskirjas pole Sõerdi sõnul selgitatud, kuidas lahendatakse vastuolu Euroopa Liidu õigusega.

"Riigikogus on jäänud eelnõu menetlemiseks vaid viis töönädalat, seega pole võimalik õiguslikke vastuolusid lahendada ka riigikogu menetluses. Koalitsioon on eelnõuga tegelenud alates eelmise aasta novembrikuust, pool aastat on sellega venitatud, nüüd üritab koalitsioon vältida argumenteeritud vaidlust opositsiooniga ja üritab eelnõu kiirkorras riigikogust läbi pressida," ütles Sõerd kokkuvõtteks.

