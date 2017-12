Sõerd: aktsiisitõusu vähendamise eelnõu poogitakse suvalise eelnõu külge

Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerdi sõnul on riigil alkoholiaktsiisi tõusu vähendamisega nii kiire, et vastav punkt poogitakse mitte järgmise aasta riigieelarve, vaid sotsiaalmaksu- ja tulumaksuseaduse muutmise eelnõu külge.

"Teatavasti otsustati 1. veebruarist aktsiise tõsta 10 protsendi asemel viis protsenti. Asjaga on kiire, sest see puudutab ka järgmise aasta riigieelarvet, mis läheb õige pea kolmandale lugemisele," kirjutas Sõerd sotsiaalmeedias.

"Rahanduskomisjonile laekus rahandusministeeriumi ettepanek pookida aktsiisimuudatused ühe teise hetkel menetluses oleva, sotsiaalmaksu- ja tulumaksuseaduse muutmise eelnõu külge. Eelnõu ise puudutab FIEde maksumuudatusi, mis peavad jõustuma 1. jaanuarist ja millel aktsiisidega pole absoluutselt mitte mingit pistmist. Sellest tuleb seega jälle kõige ehtsam kobareelnõu," lisas Sõerd.

"Seega koalitsioon tahab aktsiisimuudatused läbi suruda turbomeetodil, sest sotsiaal- ja tulumaksuseadus ise läheb järgmisel nädalal teisele lugemisele. See tähendab, et muudatusettepanekuid teha ei saa, arutelu on vaid teise lugemise raames, kus minister osalema ei pea ja eelnõu ise võib minna peale seda kohe ka kolmandale lugemisele. Olulised menetlusetapid jäävad vahele. Eks me teeme muidugi ettepaneku, et aktsiisiseadust menetleda eraldi seaduse muutmise eelnõuna, et oleks kõik kolm lugemist. Vaatame, mis koalitsioon selle peale kostab. Kui eraldi aktsiisiseaduse muudatust algatada ei õnnestu, siis tuleks teha vähemalt ettepanek, et minister osaleks vähemalt selle sotsiaal- ja tulumaksuseaduse teisel lugemisel, kuhu aktsiisimuudatused on külge poogitud."

"Aga on selge, et Ratase valitsus jätkab maksuseaduste riigikogus läbipressimist, püüdes järjepidevalt ja kõigi vahenditega eelnõude menetluskorda vältida," leidis Sõerd.