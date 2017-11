Sõbralikult koos: IRL-i, Reformierakonna ja sotside endised sõnumikujundajad kogunesid ühte PR-firmasse

Viimatine ettevõttega Miltton Nordics liituja oli sotsiaaldemokraatide kunagine peasekretär ning hilisem Viljandi linnavolikogu liige Rander Länts.

Lisaks Läntsile töötavad Miltton Nordicsis tööl endised poliitikud, sotside ridadesse kuulunud Rannar Vassiljev, reformierakondlane Martin Kukk ning IRL-i endine kommunikatsioonijuht Gerrit Mäesalu. Firmat juhib aga reformierakondlane Annika Arras.

Länts ütles Delfile, et liitus agentuuriga vahetult pärast kohalike omavalitsuste valimisi. "Ehkki mul on jätkuvalt sotsiaaldemokraatide ridades palju sõpru ja häid tuttavaid, tähendab agentuuriga liitumine aktiivsete tegemiste lõppu erakondlikus liinis".

Endine Euroopa Parlamendi Ivari Padari nõunik Länts arendab Milttonis Brüsseli suunalist valitsussuhete valdkonda. "Teisisõnu tähendab see, et esindame Eesti ettevõtjate huve Euroopa Liidu otsustajate juures. Leian, et pideval ja läbimõtestatud tööl Euroopa Liidu suunal on peidus Eesti ettevõtjatele veel seni avastamata võimalused".

"Julgen öelda, et Milttonis on väga heade kontaktide ja oskustega konsultantide meeskond, kellest on saamas suurim valitsussuhete agentuur Eestis," lisas Länts.