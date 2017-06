Smuutikuninganna Eliq Maranik: käin koolitustel ennast arendamas ja loen sada raamatut kuus

Eesti enimmüüdud autor Eliq Maranik on lapsepõlvetraumad ja depressiooni selja taha jätnud ning leidunud oma kire tervislikust eluviisist.

Tervislikku, puhtast loodusest pärit toitu on Maranik alati tähtsaks pidanud, samuti trennitegemist, millele ta pühendab kaheksa tundi nädalas. "Ma ei saa olla ilma trennita ja nii on see alati olnud," tunnistab ta Õhtulehele.

Maranik räägib, et tema lapsepõlv ei olnud kuigi lihtne ja tal on seepärast tulnud käia mitmes teraapias. Praegu tunneb naine end oma sõnul väga hästi. "Mul on palju õpetajaid, käin koolitustel ennast arendamas ja loen sada raamatut kuus."

