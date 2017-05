Skandaalsed Meelis Pai valmistatud lepingud allkirjastanud kultuurikeskuse juht Toomas Loo ei jaga kommentaare

Meelis Pai lasi Salme kultuurikeskusele tellida hulga töid oma tuttavatelt. Lepingud allkirjastanud Salme kultuurikeskuse juht Toomas Loo teemat ei kommenteeri, täpsustades, et kõigile Salme kultuurikeskust puudutavatele küsimustele vastab Põhja-Tallinna linnaosavanem.

"Tänan küsimuste eest, kuid me leppimise kokku, et antud teemat kommenteerib linnaosavanem Raimond Kaljulaid," vastas Toomas Loo neljapäeval Delfi küsimustele.

"Olen palunud Toomas Lool Meelis Pai küsimust mitte kommenteerida seoses sellega, et sisekontroll alles jätkab Salme kultuurikeskuse kontrollimist," selgitas Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid. Ta lubas, et kui sisekontroll on oma töö lõpetanud, siis ei näe ta mingit põhjust, miks Toomas Loo ei võiks antud küsimuses ka avalikkusele täiendavaid selgitusi anda.

Seepeale uuris Delfi Raimond Kaljulaidilt Salme kultuurikeskust ja Meelis Pai tegevust puudutava kohta. Selgub, et lahtisi otsi on veel palju, sisekontroll pooleli ning et linnavõim tahab teada, kas ka Toomas Loo on eksinud. Järgnevalt vastab küsimustele Raimond Kaljulaid:

Sisekontroll rõhutab memos, et kuigi kõigil lepingutel on Toomas Loo kui Salme kultuurikeskuse juhi allkiri, viitab kogutud teave, et sisuliselt on lepingute sõlmimise üle otsustanud Meelis Pai. Kas kinnitate seda infot? Palun selgitage, kuidas on taoline olukord võimalik?

Jah, kinnitan. Asutuse juht kirjutab asutuse nimel lepingutele alla. See on nii ka Salme kultuurikeskuses. Sisekontrolli aruandest selgub, et Salme juht on kahtlased lepingud allkirjastanud, samas töötajad kinnitavad, et nende ette valmistamisega oli tegelenud Meelis Pai. Kui sisekontroll oma töö lõpetab, siis valmib aruanne, mis annab lõplikud vastused, milline oli Loo roll, milline oli Pai roll jne. Ma pöördusin aasta alguses sisekontrolli poole selleks, et sõltumatu kolmas osapool kontrolliks kõiki asjaolusid ja selgitaks välja, kes on antud olukorras eksinud. Muidugi tahan ma teada ka seda, kas keskuse juht on eksinud.

Eeldan, et Toomas Loo tutvus lepingute sisuga enne allkirjastamist. Kui suure tõenäosusega märkas ta seoses Meelis Pai ja tema tuttavate lepingute allkirjastajate vahel?

Ka mina tahan vastust küsimusele, kui palju kultuurikeskuse juhataja teadis ja kuidas on võimalik, et mitmeid selliseid tehinguid oli võimalik pikema perioodi jooksul teha. Aga ma ei taha spekuleerida. Selgitame faktid välja ja siis anname hinnangud.

Meelis Pai lahkumine Salme kultuurikeskusest: kui suure kaotusega ettevõttele on tegemist?

Kohtusin eile (kolmapäeval - A.P.) Salme kultuurikeskuse töötajatega. Ma ei tunnetanud, et keegi oleks temaga lepingu lõpetamise üle kurvastanud. Pigem vastupidi. Salme kultuurikeskus oli, on ja jääb. Me peame selles majas asjaajamise korda tegema ning siis tegema Salmest kaasaegse kultuurikeskuse, mis ei jääks alla Vabale Lavale või Kultuurikatlale. Kuid enne ei ole sinna mõtet midagi investeerida, kui meil ei ole kindlat usaldust, et keskuses töötab hea meeskond, keda linnaosa juhtkond saab usaldada.