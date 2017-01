Skandaalse arvutimängu jälgedes: Michalit pilava mängu looja peidab jälgi, Pevkur eitab seost

Hanno Pevkurit heatahtliku mässulise ning Kristen Michalit kilekotiraha püüdva sõdalasena kujutava mängu looja soovib jääda anonüümseks: teadlikult valitud veebiaadress, ise kirjutatud kood ning võimalikult suvaline - Saksamaal asuv veebidomeen - näitab, et tegu pole looja esimese veebiprojektiga.

"Päris naljakas," kirjeldas mängu 26. detsembril Reformierakonna esimeheks pürgiv Hanno Pevkur, jagades Facebookis mängu, mis seejärel kulutulena levima hakkas. Filmimaailma klassikasse kuuluvast linateosest "Tähtede sõjast" inspireeritud mängus kujutatakse Kristen Michalit kilekotiraha püüdva sõdalase Darth Vaderina ning Hanno Pevkurit heatahtliku mässulise Chewbaccana.

Pevkur eitab seoseid tema kampaania ja mänguga

"Minu jaoks oli naljakas, et minust on tehtud karvane koll musta ninaga," täpsustas Pevkur sotsiaalmeedia vahendusel neile, kes kahtlustasid inetut kampaaniavõtet. Tegemist on heatahtliku kolliga. Nimelt ei luba "Pevkur" Michalit kujutaval sõdalasel raha varastada. Mängus kasutatavad elemendid: neli sidrunit, kilekotiraha, valge kampsun ning ämmale viidud raha viitavad ühemõtteliselt Michalit kimbutanud Reformierakonna rahastamise skandaalile. Taoline hea ja halva karakteri vastandamine annab aimu, nagu oleks tegu mõne Pevkuri toetaja üllitisega Reformierakonna esimehe valimiste eel.

Näiteks on Reformierakonna esimeheks pürgiva Hanno Pevkuri toetajate seas kogenud ärimees ja programmeerija, ka internetiportaal rate.ee looja, reformierakondlane Andrei Korobeinik. "Mina ei ole seda mängu loonud ja ei oska öelda, kes on selle loomise taga," kinnitas Korobeinik, kes enda sõnul nägi mängu esmalt oma sõbra Facebooki postituses. Korobeinik kinnitas, et mänginud ta seda mängu ei ole, kuid piltide järgi on tema arvates tegemist päris lihtsa mänguga. Korobeinik aitab kaasa ka mängu looja otsingutel: "Domeeni omaniku andmed on salastatud. Sait asub rendiserveris Saksamaal, sealt ei saa tellijat samuti kätte," selgitas Korobeinik.

Mängu väidetavalt vaid korra mänginud Hanno Pevkur kinnitas samuti, et ei tea, kes mängu autor on. "Mina seda tellinud ei ole," ütles Pevkur Vikerraadio saates "Reporteritund". Pevkuri sõnul võiks ta olla nördinud, et teda mängus Chewbaccana kujutati, kuid võtab asja hoopis huumoriga. "Aga minu arvates see oli päris naljakas, minul ei ole rohkem küll midagi öelda," ütles Pevkur Delfile.

Mängu saaks valmis vähem kui päevaga

Kes IT valdkonnaga vähegi kursis on, näeb, et mäng on suhteliselt lihtsa ülesehitusega - kogenud arendajad võivad mängu valmis teha vähem kui päevaga. "Ei kasutata mingit valmis mänguplatvormi, vaid lihtsalt veebiarenduses levinud jquery framworki ning natuke koodi," märkis Ekspress Meedia IT-juht Mait Tafenau, kelle sõnul on mängu kood ilmselt ise kirjutatud, kuna ühtegi viidet teosel koodi autorile ei ole. Kellegi teise tööd kasutades oleks ka veebis hea tava autorile viidata. Taoline käitumine on järjekordseks viiteks sellele, et mängu autor soovib oma identiteeti varjata.

Veebiaadressi tahedsojas.tk lõpp peaks viitama Uus-Meremaa domeenile. Ometi on tänapäeval võimalus olenemata asukohast registreerida väga paljude erinevate lõppudega domeene vastavalt tellija rahalistele võimalustele ning - nagu näha - ka anonüümsuse soovile. Domeen .tk on täiesti tasuta domeen ning sellise lõpuga veebiaadressi puhul pole tuntud otsingumootoris kohustuslik näidata välja, kes on veebilehe omanik. Seegi on tõestuseks, et mängu looja on soovinud jääda anonüümseks.

Et veelgi jälgi segada on domeeni võimalik suunata ükskõik mis maa serverisse. Viimastel andmetel on tegu hosting24.com teenuse juures. Eestis pakub taolist võimalust näiteks zone.ee veebiplatvorm. "Tõenäoliselt on see samuti valitud võimalikult suvaline just anonüümsuse tagamise pärast," lisas Tafenau.

Ilmselt on autoriks veebiarendajaga

Tafenau sõnul viitab nii teadlik anonüümsuse tagamine kui ka mäng ise sellele, et tegemist on kogenud koodi kirjutajaga, ilmselt veebiarendajaga, kuid kelle igapäevane töö mängude tegemine siiski ei ole. "Muidu oleks ta kirjutanud mängu mõnele konkreetsele mängu platvormile," märkis IT-juht, tuues välja, et ka mängu loomiskeskkond - jquery framework ehk "tööriistade kogu" - on populaarne veebiarendajate seas. "Maakeeli öeldes on sul siis kohvris korralikud tööriistad, mitte sa ei pea enne kruvi keeramist omale kruvikeerajat ehitama," selgitas Tafenau platvormi sisu.

Mäng on tehtud aga hiljuti: Google´i ajaline otsing annab esimese vaste alates 29. detsembrist. Hanno Pevkur jagas mängu Facebookis 3 päeva varem, 26. detsembril. Seda mängu saab mängida SIIN.

Michal peab mängu halvaks tooniks

Seevastu Kristen Michal ei ole mängust niivõrd vaimustuses ning tema sõnul on temaga ühel meelel paljud reformierakondlased. "Ma julgen öelda, et kui te siin küsite inimeste käest, siis enamus inimesi kõiki selliseid asju, mis ei põhine ausal ideede ja kogemuste võistlusel ja võrdlusel, peavad halvaks tooniks. Ma ei erine siin enamusest Reformierakonnast."

2012. aastal pidi Michal tagasi astuma justiitsministri ametist, sest Reformierakonna liige Silver Meikar süüdistas teda Reformierakonna musta rahastamise skeemi korraldamises. Nii kilekotiraha kui valge kampsun on selle skandaali sümbolid.

7. jaanuaril toimuvatel Reformierakonna sisevalimistel kandideerivad nii Pevkur kui Michal Reformierakonna esimeesteks.