Skandaalne "Põdra TV" kaob Tallinna Televisiooni ekraanilt

Soome saatkonna pahameele pälvinud ning Eesti Päevalehte Tallinna TV sulgemist nõudvat juhtkirja kirjutama ajendanud saade "Põdra TV" ei jätka sügisest, ütles telekanali juht Revo Raudjärv.

"Praeguse seisuga "Põdra TV" sügisest enam ei jätka. Lõplik otsus tehakse suvel, kui me sügisprogrammi tegema hakkame," ütles Raudjärv ERR-ile.

"Ma ei ole päris rahul selle saatega. Ühest küljest tundus alguses uus ja huvitav näidata soomlaste nägemust Eestist. Teisest küljest ei ole see saade õigustanud end," lisas ta.

Raudjärve jaoks on telesaade oma eelkäija Toomas Lepa pärand, kes sõlmis Lotila ja Vuorineniga lepingu kümne saate tegemiseks. Raudjärvele teadaolevalt läheb reedel eetrisse seitsmes saade ning kolm jääb veel teha.

Viimati pälvis "Põdra TV" tähelepanu, kui seal üles astunud ajakirjanik Leeni Hietanen rääkis taas kord "okupatsioonimüüdist".

Reedeks on saade välja reklaaminud natslike ideede propageerijana tuntudintervjuu Risto Teinoneniga, kellele kehtib Eestisse sissesõidukeeld.

Raudjärv ütles, et temale teadaolevalt Teinonen saates ikkagi üles ei astu. Selle asemel on eetris intervjuu IRL-i volikogu liikmega Viljandist, Harri Juhani Aaltoneniga.

Loe veel

"Nad plaanisid küll [intervjuud Teinoneniga], aga seda ei tule," kinnitas ta.

raudjärv ütles eile Delfile antud intervjuus, et kokkulepe "Põdra TV" saadete tegemiseks tehti Raudjärve sõnul enne tema tööle tulekut ning seda ei saa päevapealt ära lõpetada (Raudjärv valiti TTV juhiks veebruarikuus - toim). Seda, kas projekt soomlastest skandaalsete saatejuhtidega jätkub, otsustatakse Raudjärve sõnul siis, kui juba kokku lepitud 10 saadet on läbi saanud.

"Praeguse seisuga pigem ma ei poolda sellise saate jätkumist. Kui juba ajaloo käsitlemisel tehakse selliseid vigu... Me ju teame, et Eestis okupatsioon toimus, eestlasi küüditati, ei sõidetud vabatahtlikult Siberisse. Vastupidised väited meie kanalisse ei sobi. Samas esitatakse "Põdra TV"-s oma isiklikke seisukohti, TTV vaadetega need küll ei ühti. Samas näitab see juhtum seda, et meil on Tallinna TV-s ajakirjandusvabadus, igaüks saab vabalt ennast väljendada".

Soome ajakirjanik Leeni Hietanen rääkis näiteks hiljuti saates Eesti "okupatsioonimüüdist".

"Hietanen rääkis üldsõnaliselt okupatsiooni müüdist, ma ei lugenud ta jutust välja, et ta ütles seda, mis Päevalehes kirjas. Hietanen ütles, et Eestis ja Lätis elas miljon venelast, kellele ei antud kodakondsust ning viitas siis okupatsiooni müüdile," kommenteeris Raudjärv Delfile TTV saates "Põdra TV" kõlanud Soome ajakirjaniku Leena Hietaneni sõnu okupatsiooni ja sellega seotud "müüdi" kohta.

Tallinna TV kodulehel saadete arhiivis hetkel "Põdra TV-"d järelevaatamiseks ei ole.