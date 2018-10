Skandaaliga bussifirmast lahkunud Enno Tamm sai lahkudes kaasa 16 500 eurot hüvitist

Tamm esitas lahkumisavalduse peale seda, kui mitu tema alluvat said kahtlustuse korruptsioonikuritegudes. Tammele kahtlustust ei esitatud.

Alluvatele esitatud kahtlustuse tõttu esitas Tamm lahkumisavalduse. Tema palk oli 5500 eurot kuus, lahkudes sai ta hüvitist kolme kuu palga ulatuses ehk 16 500 eurot.

Peale ühest linnafirmast lahkumist asus Tamm tööle järgmisse. Nüüd töötab ta AS Tallinna Tööstusparkide (TTP) arendusdirektorina palgaga 3800 eurot kuus.

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Kristen Michal kommenteeris, et Keskerakond kohtleb Tallinna maksumaksa vara nagu oma perefirmat.

"Üks toimetab hoogsalt prügiäris ja lahkub alles kahtluse saamisel, Sarapuud mäletate? Teine on volikogu liige ja kui kuumus varguse tõttu eelmises kohas liiga suureks läheb, leitakse omadele ikka uus koht. Huvitav, kas Tallinnas ja Keskparteis on põhimõte, et sellest ringist, nagu maffiast, väljutakse vaid jalad ees?"