Skandaalidesse sattunud Merivälja kool saab uue direktori

Greta Ammeril on sotsiaalteaduse magistri kraad hariduse juhtimise erialal, tema magistritöö teemaks oli „Koolijuht inimkeskse kooli kujundajana“. Ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli diplomiõppe (cum laude) klassiõpetaja erialal. Tartu Ülikoolis on ta õppinud eripedagoogikat. Haridusalal on Greta Ammer töötanud erinevatel ametikohtadel, muuhulgas on tal kogemus põhikooli direktorina ning kommunikatsiooni- ja personalijuhina. Eelmisel aastal alustas ta Viimsi keskkoolis tööd kolmanda kooliastme õppejuhina, samas töötab ta ka klassiõpetajana. Aastatel 2003–2006 juhtis ta Püünsi Põhikooli.

Greta Ammer asub uuele ametikohale suvel peale tema kandidatuuri kinnitamist linnavalitsuse poolt.

Eelmine direktor Kaja Laanmäe juhtis kooli alates 1979. aastast,