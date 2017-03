Sitsi tänava süstlavahetuspunkti vastu olev elanik: pange Toompeale oma putka püsti!

Põhja-Tallinnasse Sitsi tänavale plaanitakse teha süstlavahetuspunkt. Ideele tuliselt vastu olevad elanikud plaanivad meeleavaldust, korraldajad loodavad konkreetsete lahendustega arutelule.

Nimelt peab TAI läbirääkimisi Põhja-Tallinnas Sitsi 28 asuva hoone rentimiseks, et seal avada süstlavahetuspunkt. See ettepanek on põhjustanud kohalike meelhärmi: võimaliku süstlavahetuspunkti lähedusse jääks Kopli noortemaja, lastega pered ning lasteaiad. Samuti kardetakse, et süstlavahetuspunkti kõrval langeb korteri ruutmeetri hind, vahendab rusDelfi.

"Pange Toompeale oma putka püsti!" soovitas üks süstlavahetuspunktivastane naine sotsiaalmeedias. Nimelt on juba mõnda aega olnud õhus süstlavahetuspunkti kolimise probleem: elanike pahameele tõttu koliti süstlavahetuspunkt Erika tänavalt Paldiski maanteele, mis on omakorda tekitas sealsete elanike meelehärmi. Nüüd on uue asukohana välja käidud Sitsi tänaval asuv hoone.

Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse esindajad kohtuvad elanikega homme kell 17 Karjamaa põhikoolis. Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse avalike suhete nõunik Maksim Rogalski täpsustas, et tegemist on ammu planeeritud kohtumisega programmi "Positiivne Tallinn" raames. Kuna aga viimastel päevadel on kohalikud elanikud Facebookis läinud ärevaks ja avaldanud pahameelt võimaliku loodavad süstlavahetuspunkti pärast, kavatsetakse ka sel teemal peatuda. "Loomulikult oleme huvitatud ja nõus arutama kõiki küsimusi, mis on elanike jaoks tähtsad," toonitas Rogalski.

Loe veel

Rogalski sõnul kutsuti kohtumisele ka Sitsi tänava hoone rentimiseks läbirääkimisi pidav Tervise Arengu Instituut. "Me kutsusime TAI kohtumisele, aga nemad ütlesid ära ja lisasid, et nemad korraldavad eraldi kohtumise elanikega selles küsimuses," täpsustas linnaosa esindaja, lisades, et TAI tegeleb täiesti iseseisvalt süstlavahetuskoha otsimisega ja siiamaani ei ole organisatsioon Põhja-Tallinna linnaosavalitsusega koostööd teinud.

TAI avalike suhete juht Maris Jakobson on varasemalt rusDelfile kinnitanud, et elanike muresse suhtutakse väga tõsiselt. Jakobsoni sõnul otsib instituut võimalikke lahendusi tekkinud olukorrale. Inimestelt oodatakse aga konkreetseid küsimusi ja ettepanekuid.