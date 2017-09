Sitsi tänava süstlavahetuspunkti sodis täis Tegusa Tallinna ja Savisaare valimisliidus kandideerija, linnaosavanem Kaljulaid kiitis teole takka

Neljapäeva ööl vastu reedet soditi täis Sitsi tänaval asuva süstlavahetuspunkti seinad ja uks. Tegusa Tallinna ja Savisaare valimisliidus kandideeriv Dmytro Gaievoi avaldas sotsiaalmeedias, et just tema on kritselduste autor.

Eile pärastlõunal kirjutas Tegusa Tallinna ja Savisaare valimisliidus kandideeriv Dmytro Gaievoi oma sotsiaalmeedia kontol avalduse, kus tunnistas, et Sitsi tänaval asuva süstlavahetuspunkti sodis täis just tema.

"Kallid sõbrad!" alustab Dmytro Gaievoi pöördumist. "Eile haaras Sitsi süstlavahetuspunktiga samas majas elavaid kodanikke raev. Nad on pidevalt kirjutanud kirju ja läkitusi, kuid midagi ei ole muutunud. Inimesed virelevad ammu elu ja surma piiril. Ma ei tea, kas käitusin õigesti, aga sel momendil ma lihtsalt enam ei suutnud. Võtsime kohalikega kätte kõik, mis võtta andis ja tegime seda, mis tegime. Mõistke meie üle kohut!" lõpetab Gaievoi postituse.

Reede pärastlõunal teatas Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid oma sotsiaalmeedia kontol, et tema tehtut hukka ei mõista. "Täna soditi ja rikuti Sitsi 28 elumajas avatud süstlavahetuspunkti uks. Kas ma mõistan selle hukka? Loomulikult mitte. Pole midagi imestada, et selline asi juhtus. Inimesed kirjutasid ministrile kirju, korraldasid kaks meeleavaldust.." möönab Kaljulaid. Ta lisab, et minister aga inimestega kohtuma ei tulnud. "Inimestele on liiga tehtud ja neid tuleb mõista. Punkti avamist elumajas arutab kohus. Loodan, et kohus peatab ebaõigluse," lõpetab linnaosavanem.

Praeguseks on avaldus Kaljulaidi seinalt kustutatud.

Lisaks sellele, et Gaievoi sodis täis Sitsi tänaval asuva süstlavahetuspunkti ukse, kuhu on oranži ja rohelisega kirjutatud number 1170, mis viitab tema kandidatuuri numbrile kohalike omavalitsuste valimistel, jättis Gaievoi sealsetele külastajatele ka kirja, kus soovib neile surma.

Kuvatõmmis Dmytro Gaievoi sotsiaalmeedia kontost Kuvatõmmis

"Neetud! Te pole inimesed! Surma, surma teile! Minge siit ära!" seisab kirjas.

20. septembril avati Põhja-Tallinnas Sitsi tänaval süstlavahetuspunkt. Sealsed elanikud olid punkti vastu juba enne avamist, praeguseks on Sitsi 28 korteriühistu pöördunud ka kohtusse. Süstlavahetuspunkti avades toonitas tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, et kaaluti erinevaid võimalusi, aga see oli parim lahendus. "Sitsi tänaval asuva süstlavahetuspunkti sissepääs on korterielanike omast eraldi, lisaks pannakse kohapeale kolm valvekaamerat ning palgatakse turvamees. Minister lubas, et koostöös politseiga reageeritakse elanike turvaprobleemidele nii hästi, kui seda osatakse," möönas minister.